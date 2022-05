Mẫu đồng hồ trong 'Doctor Strange 2'

Chiếc đồng hồ Master Ultra Thin Perpetual giúp thay đổi cuộc sống của bác sĩ Stephen Strange.

Nếu đã xem Doctor Strange in the Multiverse of Madness, chắc hẳn bạn sẽ thấy một chiếc đồng hồ quan trọng xuất hiện xuyên suốt bộ phim. Đây là món phụ kiện không chỉ mang ý nghĩa lớn đối với Doctor Strange mà còn là sự phát triển của các câu chuyện thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Không phải là sản phẩm siêu nhiên hay tạo hình từ công nghệ, mẫu đồng hồ Master Ultra - Thin Perpetual Calendar của thương hiệu Jaeger-LeCoultre tồn tại ngoài đời thực và là một trong những chiếc đồng hồ sang trọng mà nam giới ưa chuộng.

Mẫu đồng hồ có bộ máy phức tạp nhưng mang vẻ ngoài đơn giản, giúp phái mạnh dễ phối đồ. Ảnh: GQ.

Chiếc đồng hồ này ban đầu được giới thiệu trong bộ phim Doctor Strange năm 2016. Hiện tại, đây vẫn là món phụ kiện đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện của nhân vật do Benedict Cumberbatch đóng chính.

Món phụ kiện của thương hiệu Jaeger-LeCoultre mang thiết kế cổ điển. Đồng hồ dành cho nhân vật Marvel như lời nhắc nhở về những sự kiện quan trọng trong quá khứ và hiện tại của họ.

Trình bày các giai đoạn Mặt Trăng

Với kích thước 39 mm x 9.2 mm, Master Ultra -Thin Perpetual Calendar thể hiện sự tinh tế và sang trọng đương đại.

Mặt số cân bằng tinh xảo của nó hoàn chỉnh với phần báo chu kỳ mặt trăng ở vị trí 12 giờ cùng ba mặt số phụ. Mỗi mặt đều có thiết kế tương đồng để tạo thêm điểm nhấn tinh tế về độ phức tạp trực quan.

Chiếc đồng hồ này được trang bị dây đeo cá sấu với khóa chốt tạo cảm giác thoải mái. Ảnh: Hodinkee.

Cơ chế thông minh

Ẩn trong chiếc đồng hồ sang trọng là cơ chế hiển thị lịch vạn niên. Đây là chức năng khá phức tạp, có khả năng tính được những bất thường trong lịch, tự động điều chỉnh các tháng có độ dài khác nhau và cho các năm nhuận.

Theo GQ, lịch vạn niên sẽ tự điều chỉnh chính xác ngày tháng cho đến năm 2100 và hoạt động tốt sau 400 năm nữa nếu bộ máy nguyên vẹn.

Giá bán

Hoàn hảo để sử dụng, Master Ultra -Thin Perpetual Calendar là hiện thân của sự tinh tế, sang trọng nhờ vào thiết kế hài hòa của vỏ, mặt số màu xám bạc và dây da.

Giá niêm yết của tác phẩm Jaeger-LeCoultre này - phù hợp với một anh hùng như Stephen Strange là 23.300 USD .