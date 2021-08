Mẫu đồng hồ được khao khát nhất

Sáng tạo của George Daniels không nổi tiếng với những người yêu thích đồng hồ hiện đại do sự khan hiếm của chúng. Mỗi chiếc đều do chính tay George Daniels làm thủ công. Ông hoàn thành chiếc Space Traveller's Watch I vào năm 1982. Đây được coi là thời điểm đăng quang của ông khi tạo ra đồng hồ du hành vũ trụ phức tạp và chính xác đến mức khó tin. Ảnh: THE VALUE.