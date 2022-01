Mẫu đồng hồ cho năm Dần của các thương hiệu xa xỉ

Chopard tung ra thị trường 88 mẫu đồng hồ in hình con hổ để chào mừng Tết Nguyên đán. Mặt số của The Chopard L.U.C XP Urushi Year of the Tiger trang trí thủ công bằng kỹ thuật sơn mài urushi. Các chi tiết trên mặt số được nhấn nhá bằng một lớp bụi vàng. Vỏ đồng hồ chạm khắc từ vàng hồng 18K nguyên khối. Để phù hợp với lớp vỏ thanh lịch, kim giờ và phút được mạ vàng. Ảnh: Monochrome Watches.