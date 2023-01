Mẫu AirPods hạ giá sắp hết hàng tại Việt Nam

Theo chia sẻ của các chuỗi bán lẻ, lượng AirPods Pro tại thị trường Việt Nam ước tính chỉ còn đủ bán trong khoảng 3 tháng.

Lượng AirPods tại các chuỗi bán lẻ không còn nhiều. Ảnh: MacMagazine.

Tuy là mẫu tai nghe hơn 3 năm tuổi, AirPods Pro thế hệ đầu tiên vẫn đang đóng góp 5-20% doanh số tai nghe tại các chuỗi bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam.

Sản phẩm được Apple ra mắt vào năm 2019 và ngừng sản xuất sau khi hãng giới thiệu mẫu AirPods Pro thế hệ 2 trong sự kiện Far out (7/9/2022). Hiện AirPods Pro 1 đang có giá dao động 4-4,9 triệu đồng tại các AAR, giảm khoảng 3 triệu đồng so với thời điểm ra mắt.

Lượng hàng tồn không còn nhiều

Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối Viễn thông di động hệ thống FPT Shop & F.Studio, chia sẻ mẫu AirPods Pro thế hệ 1 đang ở giai đoạn cuối chu kì của sản phẩm, lượng hàng không còn nhiều.

"Hiện Apple đã dừng sản xuất mẫu tai nghe không dây này, vì vậy không thể nhập thêm hàng từ các nhà phân phối. Số lượng sản phẩm còn trong kho dự kiến chỉ còn đủ bán trong vòng 2 tháng tới", vị này ước tính.

Hiện đã không thể nhập thêm AirPods Pro thế hệ 1 từ các nhà phân phối và Apple. Ảnh: Lê Trọng.

Tương tự tại CellphoneS, đại diện chuỗi này cho biết AirPods Pro thế hệ đầu hiện đã không còn có thể đặt mua từ Apple hay nhà phân phối.

"Có thể hãng đã chuyển dịch toàn bộ dây chuyền sản xuất AirPods thế hệ 1 sang thế hệ thứ 2. Tại chuỗi, mẫu tai nghe này vẫn còn đủ hàng để duy trì kinh doanh trong quý I. Sau khoảng thời gian này khách hàng chỉ còn có thể lựa chọn AirPods Pro thế hệ thứ 2", ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện AAR này, chia sẻ.

Vị này cũng nhận định khi so sánh với AirPods Pro thế hệ 2, sản phẩm không có quá nhiều sự khác biệt về tính năng. Ngoài ra, giá thành của mẫu AirPods Pro 1 đang rẻ hơn khoảng 1,3 triệu đồng, trở thành một sự lựa chọn hợp lý cho người dùng.

"Tại Hoàng Hà Mobile, với tốc độ bán hàng hiện tại, lượng hàng tồn kho của mẫu Airpods Pro 1 chỉ còn đủ bán khoảng 2 tuần. Ngay sau khi nhận được thông tin về việc hãng ngừng sản xuất mẫu tai nghe này, chuỗi đã chủ động gom nốt các lô hàng cuối từ phía nhà phân phối và hiện giờ không còn hàng để nhập tiếp nữa.", ông Tuấn Minh, quản lý ngành hàng Apple của chuỗi này, tiết lộ.

Còn nhiều lựa chọn tốt

Đại diện FPT Shop cho hay mẫu tai nghe AirPods Pro 1 không có sự đóng góp doanh thu đáng kể tại chuỗi, chỉ dao động 5-10% doanh số tai nghe bán ra vì đã được thay thế bởi phiên bản Pro thế hệ 2 và các phiên bản AirPods khác.

Với CellphoneS, doanh số AirPods Pro thế hệ 1 và 2 đóng góp tỷ lệ 50:50 trong nhóm sản phẩm AirPods Pro. Rộng hơn, mẫu AirPods Pro 1 chiếm 20% trong tổng doanh số AirPods bao gồm AirPods 2, AirPods 3 và AirPods Pro.

AirPods Pro 1 đã bị Apple ngừng sản xuất vào tháng 9/2022. Ảnh: Thế Anh.

Con số tương tự cũng được ghi nhận tại Hoàng Hà Mobile. Ông Tuấn Minh cho biết AirPods Pro 1 luôn chiếm khoảng 20% doanh số tai nghe tại chuỗi, chỉ đứng sau mẫu AirPods 2.

"Do có mức giá hợp lý hơn AirPods Pro 2022 mà tính năng lại gần như tương đồng, Airpods Pro 1 quả thực là mẫu tai nghe phù hợp trong phân khúc tai nghe chống ồn của Apple. Đại lý rất mong muốn AirPods Pro 2022 có thể về khoảng giá như Airpods Pro 1 để tiếp cận được nhiều khách hàng hơn nữa", vị này chia sẻ thêm.

Tại các AAR, mẫu AirPods 2, có cùng thời điểm ra mắt năm 2019 với AirPods Pro 1, đang là mẫu tai nghe mang về doanh số cao nhất trong các mẫu AirPods. Tỷ lệ doanh số của mẫu AirPods 2 lên tới 50% tại Thế Giới Di Động và tại FPT Shop là hơn 1/3 trong tổng doanh số AirPods, bao gồm AirPods 2, AirPods 3 và AirPods Pro.

Theo thông tin từ đại diện một chuỗi bán lẻ, doanh số AirPods toàn cầu năm 2022 đạt mức gần 100 triệu chiếc. Riêng tại Việt Nam số lượng AirPods bán ra cũng đã xấp xỉ 1 triệu trong năm ngoái.

Báo cáo từ International Data Corporation vào năm 2019 chỉ ra Apple đã chiếm 35% thị trường thiết bị đeo nhờ vào AirPods, Apple Watch và tai nghe Beats. AirPods hiện là sản phẩm phụ kiện phổ biến nhất của Apple.