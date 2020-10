Matthew McConaughey vào vai phản diện trong 'Spider-Man 3'?

Trên các diễn đàn phim ảnh đang xuất hiện thông tin Matthew McConaughey sẽ gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel trong vai trò phản diện chính của “Spider-Man 3”.

Trang Express của Anh đưa tin phần thứ ba trong chuỗi phim riêng về Người Nhện của Tom Holland được kỳ vọng sẽ là bộ phim hoành tráng, cũng như gây phấn khích nhất Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) từng sản xuất về siêu anh hùng nhả tơ.

Phần phim đầu tiên trong series, Spider-Man: Homecoming (2017), mang về cho nhà sản xuất 880 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Năm 2019, Spider-Man: Far from Home vượt xa thành tích trên với doanh thu bán vé 1,132 tỷ USD .

Khi hậu truyện thứ hai của series Spider-Man thuộc MCU đã bấm máy, khán giả chờ đợi Marvel Studios hé lộ danh tính nhân vật phản diện sẽ đối đầu Người Nhện trong phần phim.

Không chỉ tò mò về danh tính phản diện mới, khán giả cũng muốn biết tài tử nào sẽ thủ vai nhân vật. Do Vulture của Spider-Man: Homecoming thuộc về Micheal Keaton và Mysterio trong Spider-Man: Far from Home do Jake Gyllenhaal thủ vai, phần tiếp theo của Spider-Man chắc chắn lựa chọn một gương mặt có tiếng tăm để xứng tầm với hai người tiền nhiệm.

Theo Showbiz Cheat Sheet, mạng Internet đang lan truyền tin đồn tài tử Matthew McConaughey sẽ góp mặt trong dự án phim Spider-Man đang được thực hiện. McConaughey nổi tiếng với các vai diễn trong Interstellar, Mud, True Detective và từng nhận Oscar cho vai diễn trong Dallas Buyers Club.

Norman Osborn/Green Goblin vừa là kẻ thù số một, vừa là bố bạn thân nhất của Peter Parker/Người Nhện trong Spider-Man (2002). Ảnh: Sony.

Trả lời câu hỏi Matthew McConaughey sẽ vào vai phản diện nào, Cheat Sheet đưa ra phán đoán: Norman Osborn. Đây là phản diện chính trong phần phim đầu tiên về Người Nhện của Tobey Maguire.

Norman Osborn là một nhân cách khác của Green Goblin, kẻ thù nguy hiểm nhất của Người Nhện. Nhân vật do Willem Dafoe thủ vai trong Spider-Man (2002).

Matthew McConaughey vào vai Norman Osborn là tin đồn tiếp theo xung quanh dàn diễn viên góp mặt trong Spider-Man 3 sau thông tin cả Tobey Maguire và Andrew Garfield sẽ góp mặt trong tác phẩm. Cả Sony và Marvel đều chưa đưa ra thông báo chính thức trước những thông tin này.