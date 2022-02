Matthew McConaughey muốn đóng tiếp 'Magic Mike 3'

Trả lời phỏng vấn Variety, Matthew McConaughey đã “đánh tiếng” tới bạn diễn Channing Tatum, bày tỏ mong muốn góp mặt trong dự án “Magic Mike 3”.

Variety đưa tin nam diễn viên Matthew McConaughey vẫn đang chờ đợi cuộc gọi từ Channing Tatum mời mình trở lại góp mặt trong phần phim thứ ba của thương hiệu Magic Mike nhan đề Magic Mike’s Last Dance. McConaughey từng góp mặt vào phần phim Magic Mike đầu tiên ra mắt năm 2012, nhưng từ chối trở lại trong hậu truyện Magic Mike XXL (2015).

“Channing Tatum, hãy gọi tôi đi nào! Lâu lắm không nói chuyện với cậu”, McConaughey nói khi được cây bút Marc Malkin của Variety đặt câu hỏi về khả năng sẽ trở lại với vai diễn chủ câu lạc bộ thoát y tại Dallas trong tương lai. “Tôi không biết nữa. Tôi phải được đọc kịch bản trước đã. Tôi đã có một khoảng thời gian vui tới bến khi quay phần phim đầu tiên”, tài tử tiếp tục.

Matthew McConaughey xuất hiện trong Magic Mike (2012) - bộ phim xoay quanh cuộc sống của các nam vũ công thoát y với Channing Tatum trong vai chính. Ảnh: IMDb.

Hồi tháng 11/2021, Channing Tatum từng công bố bộ phim Magic Mike’s Last Dance do Steven Soderbergh - đạo diễn Magic Mike (2012) - thực hiện sẽ được phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max. Kịch bản phim do Reid Carolin (Magic Mike, Magic Mike XXL) chấp bút. Dự án sẽ bấm máy trong tháng 3 tại Anh và Italy.

Mới đây, Channing Tatum cũng từng được hỏi về khả năng Matthew McConaughey trở lại trong phần phim Magic Mike thứ ba. Tatum để ngỏ câu trả lời, chia sẻ anh không rõ bạn diễn có sẵn sàng hay không: “Tôi không biết Matthew có muốn đóng phần ba hay không. Anh ấy rất tâm đắc với nhân vật của mình trong phần phim đầu tiên. Matthew từng nói anh ấy không muốn diễn tiếp vai ấy nữa”

Trước đó, trả lời phỏng vấn Cinema Blend, Matthew McConaughey chia sẻ trong quá khứ mình từng sợ phải đóng tiếp các phần phim hậu truyện và có xu hướng từ chối những lời mời kiểu này. Tuy nhiên, trong năm nay, anh đã phá lệ khi trở lại lồng tiếng cho nhân vật Buster Moon trong hậu truyện Sing 2.