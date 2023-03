Matthaus dự đoán ra sao về tương lai của Tuchel ở Bayern

"Cậu ấy (Thomas Tuchel - PV) có thể vô địch Champions League, giành DFB Cup và trên hết, đối phó với Borussia Dortmund. Tuchel biết rõ Borussia Dortmund và đây là lý do tôi nghĩ cậu ấy là giải pháp lý tưởng sau Julian Nagelsmann", huyền thoại 62 tuổi nêu quan điểm với Sky Sports.

"HLV mới Thomas Tuchel là lựa chọn tốt theo quan điểm của tôi. Cậu ấy nói chuyện (với BLĐ Bayern Munich - PV) cách đây 5 năm, nhưng mọi chuyện không thành vào thời điểm đó", Lothar Matthaus tiết lộ.

Trong khi đó, Matthaus cho rằng việc bổ nhiệm Nagelsmann là canh bạc thất bại cho Bayern Munich. Ông nêu quan điểm: "Họ đầu tư rất nhiều tiền, không chỉ trả lương cho Nagelsmann, mà còn phải trả phí (phá vỡ hợp đồng - PV) cho RB Leipzig và mang về nhiều cầu thủ mà Nagelsmann thực sự muốn trong đội hình".

Bayern bất ngờ sa thải Nagelsmann cách đây vài hôm, quyết định này khiến tất cả ngỡ ngàng. Nhưng theo Matthaus, việc không có được những kết quả ổn định ở Bundesliga là nguyên nhân khiến BLĐ Bayern chấm dứt hợp đồng với nhà cầm quân 35 tuổi. Chưa kể, có những thông tin cho rằng các cầu thủ không còn ủng hộ Nagelsmann.

"Không phải tất cả cầu thủ đều đứng sau Nagelsmann, và tất nhiên, đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với bạn", Matthaus chia sẻ với báo giới.

Trước đó, tối 24/3 (giờ Hà Nội), Bayern Munich xác nhận chia tay Julian Nagelsmann và bổ nhiệm Thomas Tuchel ngồi vào ghế nóng sân Allianz Arena. Ngay sau khi rời nhiệm sở, Nagelsmann được một đội bóng lớn của Premier League tiếp cận. Theo Guardian, Tottenham muốn gặp gỡ, bàn bạc với Julian Nagelsmann về công việc tại Premier League.

Nagelsman là đại diện cho lớp HLV trẻ trung tại Bundesliga. Hè năm 2021, Bayern Munich chấp nhận chi ra hơn 33 triệu USD để phá vỡ hai năm hợp đồng còn lại giữa Nagelsman và RB Leipzig. Tại sân Allianz Arena, Nagelsman được cho là nhận được mức lương 10 triệu USD /mùa trước thuế. Đây là mức thu nhập cao nhất mà một HLV ở Bundesliga nhận được.

