Matt Damon thừa nhận phim đóng cùng Cảnh Điềm, Lưu Đức Hoa là thảm họa

5 năm sau khi góp mặt trong “The Great Wall” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, tài tử Matt Damon thừa nhận bộ phim là một thất bại.

Next Shark đưa tin ngày 28/5, nam diễn viên, nghệ sĩ hài kiêm nhà văn Marc Maron đã đăng lên Instagram cá nhân bức ảnh chụp cùng Matt Damon, thông báo tài tử sẽ góp mặt trong số mới nhất của chương trình podcast WTF with Marc Maron do mình chủ trì.

Xuất hiện ở WTF with Marc Maron, Matt Damon đã tâm sự về nhiều dự án điện ảnh mình từng góp mặt. Trong chương trình, Damon thừa nhận The Great Wall (2016), bộ phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu do anh đóng vai chính, là một tác phẩm quá tệ.

Chia sẻ về một trong các lý do khiến The Great Wall thất bại, Matt Damon cho biết dưới áp lực của những nhà sản xuất Hollywood, Trương Nghệ Mưu đã phải thay đổi toàn diện bộ phim và hy sinh ý tưởng gốc mình ấp ủ. Anh cũng chỉ trích lối tư duy “vị cứu tinh da trắng” cũ mòn đã làm hỏng bộ phim.

Matt Damon, đạo diễn Trương Nghệ Mưu và dàn diễn viên chính trong sự kiện ra mắt tác phẩm The Great Wall. Ảnh: THR.

“Tôi thấy The Great Wall có cốt truyện tựa bản sao của Lawrence of Arabia (1962) hay Avatar (2009). Trong phim, kẻ ngoại bang tìm cách hòa nhập vào một nền văn hóa mới, khám phá những nét đặc sắc của nó. Tiếp theo, anh ta phô diễn các kỹ năng đã học được từ mẫu quốc để giúp những con người mới gặp chống lại mối đe dọa hủy diệt. Rồi cuộc sống của các nhân vật thay đổi mãi mãi”, Next Shark dẫn lời Matt Damon nhận xét.

Nói về trải nghiệm trên phim trường tác phẩm của Trương Nghệ Mưu, tài tử trải lòng: “Bộ phim giúp tôi hiểu thế nào là định nghĩa của một diễn viên chuyên nghiệp. Bạn biết bộ phim này hỏng chắc rồi nhưng vẫn phải tâm niệm ‘Chỉ còn bốn tháng nữa thôi. Chiến sĩ thế là thường. Có chết mình cũng phải hoàn thành dự án này’. Đó là thứ trải nghiệm giết chết sự sáng tạo. Tôi hy vọng cả đời này không phải nếm trải lần hai”.

Trong cuộc trò chuyện, tài tử cũng tiết lộ con gái 15 tuổi của mình có cách đón nhận các tác phẩm của bố khá nghiêm khắc: “Con bé rất láu lỉnh. Nó sẽ cố tình không xem các phim của bố đóng nếu nghĩ tác phẩm ấy hay. Còn nếu chẳng may phim dở, nó sẽ chê bai tới cùng”.

Bên cạnh Matt Damon trong vai một người lữ hành từ phương Tây, The Great Wall còn có sự góp mặt của nhiều cái tên nổi tiếng từ Trung Quốc như Cảnh Điềm, Bành Vu Yến, Lưu Đức Hoa, Lâm Canh Tân…

Năm 2016, trong bài bình luận về The Great Wall, cây bút Clarence Tsui từ The Hollywood Reporter đã viết: “Bộ phim là sản phẩm được đầu tư kinh phí lớn nhưng lại là tác phẩm dễ dãi và nhạt nhẽo nhất trong sự nghiệp của cả đạo diễn và các ngôi sao tham gia diễn xuất”.