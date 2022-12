Mateo Messi gây chú ý với khả năng đi bóng

Trên mạng xã hội, người hâm mộ chia sẻ đoạn video Mateo Messi cùng anh trai và các bạn chơi bóng trên sân Lusail sau chung kết World Cup 2022.

Con trai thứ 2 của Lionel Messi thực hiện pha rê dắt khéo léo để vượt qua một người bạn nhưng lại bị chặn lại bởi anh trai Thiago. Cậu cả nhà Messi tỏ vẻ thích thú sau pha tắc bóng chuẩn xác.

"Mateo chỉ cần thừa hưởng 50% tài năng của cha là đã đủ để trở thành một cầu thủ hàng đầu thế giới", CĐV Gomez Orozco bình luận. "Mateo cho thấy phẩm chất của một cầu thủ tấn công, trong khi Thiago có khả năng trở thành một hậu vệ xuất sắc", tài khoản Naty cho biết.

Mateo năm nay mới 7 tuổi nhưng đã bộc lộ năng khiếu chơi bóng. Trước đó, Mateo cũng từng thu hút sự chú ý với pha đi bóng khéo léo trong sân vườn.

Trong khi bố và anh trai có tính cách điềm đạm, Mateo lại nổi tiếng với những pha nghịch ngợm. Cậu bé sinh năm 2015 không ngần ngại bộc lộ cảm xúc trước ống kính của truyền thông.

Tại World Cup 2022, Mateo từng bị mẹ mắng hai lần vì nhảy lên ghế và ném kẹo mút xuống khán đài nơi có người hâm mộ. Trong lễ ăn mừng tuyển Argentina vô địch thế giới, Mateo cũng giận dỗi khi không được bố chú ý.

