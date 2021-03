Người đàn ông 33 tuổi ở An Giang được xác định có liên quan việc tổ chức đưa người Trung Quốc qua Campuchia nhưng bất thành.

Chiều 10/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Khanh (33 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú) liên quan đến việc tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Rạng sáng 7/3, Công an TP Châu Đốc (An Giang) nhận được tin báo của người dân về việc chiếc xe 16 chỗ có dấu hiệu nghi vấn tại khóm Châu Quới 1, phường Châu Phú B. Trinh sát bắt quả tang Nguyễn Phương Hùng (35 tuổi, ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) chở 13 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân.

Nguyễn Văn Khanh. Ảnh: Nghiêm Túc.

Hùng khai chở thuê nhóm khách này cho một người ở thị xã Tân Châu. Trong lúc chờ một người lạ ở xã biên giới Khánh Bình xuống để giao lại và nhận tiền công thì bị cảnh sát bắt giữ.

Sau nhiều ngày đấu tranh với Hùng, cơ quan điều tra xác định Khanh là một mắt xích trong đường dây đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua Campuchia.

Công an An Giang đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ thêm những người liên quan.