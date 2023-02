Mặt xấu của những người độc thân không tự nguyện

Incel thường thể hiện quan điểm xấu trên mạng nhưng đôi khi một số người có thể hình thành hành vi bạo lực.

Incel /ˈɪn.sel/ (danh từ): Độc thân không tự nguyện

Định nghĩa:

Incel là dạng viết tắt của involuntary celibate (độc thân không tự nguyện) - thuật ngữ dùng để chỉ những người đàn ông trẻ tuổi, dị tính, có xu hướng đổ lỗi cho phụ nữ và xã hội vì họ không có khả năng hình thành các mối quan hệ lãng mạn hoặc tình dục.

Theo Elle Magazine, người đặt ra thuật ngữ incel là một phụ nữ ở Toronto, Canada. Năm 1993, cô đã đặt ra thuật ngữ incel sau khi công khai là người song tính và cho biết nhiều năm qua cô bị từ chối trong chuyện tình cảm. Tác giả của incel đổ lỗi cho những chuẩn mực giới tính cứng nhắc và đã tạo ra một trang web dành cho những người "chung số phận".

Vấn đề là những người tham gia trang web này hầu hết là đàn ông, có quan điểm thù hận không phù hợp với suy nghĩ của tác giả incel. Do đó, cô đã xóa bỏ trang web, nhưng hàng loạt trang web, diễn đàn khác lại mọc lên, trở thành nơi bày tỏ quan điểm thù ghét độc hại dành cho những người độc thân không tự nguyện.

Hầu hết incel không dùng bạo lực mà chỉ bày tỏ quan điểm trên mạng. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, số trường hợp incel bạo lực ngày càng tăng và nạn nhân thường là phụ nữ trẻ.

Một trong những ví dụ điển hình của incel bạo lực là Marc Lepine. Năm 1989, người này đã sát hại 14 phụ nữ ở Montreal (Canada) và để lại một bức thư tuyệt mệnh. Trong thư, Lepine đổ lỗi cho những nhà nữ quyền đã hủy hoại cuộc đời anh ta. Vì thế, Lepine mới nổi giận và sát hại phụ nữ.

Alex Minassian (25 tuổi) cũng được cho là điển hình của incel khi khiến 10 người chết, 15 người bị thương trong một vụ đâm xe ở Toronto (Canada) vào năm 2018. Trước khi gây án, Minassian đăng một bài viết với nội dung: "Cuộc nổi dậy của incel đã bắt đầu. Chúng tôi sẽ lật đổ tất cả Chad (kiểu đàn đàn ông hầu hết phụ nữ muốn hẹn hò) và Stacy (kiểu phụ nữ incel muốn hẹn hò, nhưng họ chỉ muốn hẹn hò với Chad)".

Ứng dụng của incel trong tiếng Anh:

- He's an incel. He tries to get dates every week but gets turned down all that time.

Dịch: Anh ta là một người độc thân không tự nguyện. Anh ta hẹn hò mỗi tuần nhưng lần nào cũng bị từ chối.