Mật vụ Mỹ xóa tin nhắn vào ngày bạo loạn Điện Capitol

Cơ quan Mật vụ Mỹ đã xóa tin nhắn văn bản vào ngày 5-6/1/2021, ngay sau khi các thanh tra yêu cầu kiểm tra phản ứng của cơ quan này trong cuộc bạo loạn ở Điện Capitol.

Theo một bức thư do Bộ An ninh Nội địa Văn phòng Tổng thanh tra Mỹ gửi tới Ủy ban An ninh Nội địa thuộc Hạ viện và Thượng viện, các tin nhắn đã bị xóa khỏi hệ thống sau khi cơ quan giám sát yêu cầu các mật vụ cung cấp dữ liệu liên quan đến thông tin liên lạc điện tử.

"Thứ nhất, bộ thông báo với chúng tôi rằng nhiều tin nhắn văn bản của Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) vào ngày 5-6/1/2021 đã bị xóa như một phần trong chương trình thay thế thiết bị. USSS đã xóa những tin nhắn văn bản đó sau khi OIG yêu cầu cung cấp dữ liệu liên lạc điện tử để điều tra về vụ việc tại Điện Capitol hôm 6/1", Tổng thanh tra Bộ An ninh Nội địa Mỹ Joseph Cuffari trích dẫn thư.

"Thứ hai, nhân viên DHS đã nhiều lần nói với các thanh tra viên OIG rằng họ không được phép cung cấp hồ sơ trực tiếp cho OIG, và những hồ sơ đó trước tiên phải được các luật sư của DHS xem xét. Điều đó dẫn đến sự chậm trễ kéo dài hàng tuần trong quá trình thu thập hồ sơ từ OIG", ông Cuffari nói thêm.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát tại Điện Capitol hôm 6/1/2021. Ảnh: Washington Post.

Cơ quan Mật vụ Mỹ và tổng thanh tra An ninh Nội địa không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ CNN.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Dân chủ Bennie Thompson (bang Mississippi), Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa thuộc Hạ viện, thừa nhận vào tối 14/7 rằng cơ quan này đã nhận được bức thư.

"Ủy ban An ninh Nội địa đã nhận được một lá thư từ tổng thanh tra DHS và sẽ được thông báo ngắn gọn về hành động phá hủy tài liệu này, (sau đó) đưa ra phản ứng phù hợp”, ông Thompson nói.

Dù bức thư không cho biết liệu cơ quan giám sát DHS có tin rằng những tin nhắn này bị xóa có chủ ý, với lý do bất chính hay không, vụ việc vẫn làm tăng thêm nghi vấn về phản ứng của cơ quan mật vụ với cuộc tấn công ở Điện Capitol.

Cơ quan này đã trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi các nhân chứng mô tả cách cựu Tổng thống Donald Trump tức giận yêu cầu đặc vụ đưa ông đến Điện Capitol sau bài phát biểu tại Nhà Trắng, ngay trước khi những người ủng hộ ông xông vào tòa nhà.