Mất vai diễn vì thiếu kinh nghiệm tình trường

Chỉ sáu ngày trước khi bộ phim Can You Ever Forgive Me? (2018) bấm máy, nữ diễn viên Julianne Moore đã bị đoàn phim sa thải và thay thế bằng Melissa McCarthy. Trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên Richard E. Grant đã chia sẻ về hậu trường sự việc: “Julianne Moore muốn sử dụng bộ đồ giả béo và đắp thêm mũi khi thủ vai Lee Israel, nhưng biên kịch Nicole Holofcener không muốn thế”. Ảnh: Stereo-saints.