Mất tiền tỷ vì mắc bẫy tuyển cộng tác viên bán hàng

Trên mạng xã hội thời gian gần đây, xu hướng lừa đảo tuyển cộng tác viên (CTV) cho các sàn thương mại điện tử đang nở rộ với mức thù lao hấp dẫn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Chị T.T.H.T., 32 tuổi, trú huyện Đồng Phú, gửi đơn tố giác đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước. Chị H.T. cho biết: Ngày 17/7/2022, qua mạng xã hội, tôi được nhân viên hướng dẫn tải app Shopee làm CTV cùng tham gia nhiệm vụ kiếm tiền trực tuyến trên Shopee.

Sau đó, tôi được nhân viên giới thiệu làm trên app Telegram, nhân viên tên Nga Hoàng tư vấn và hỗ trợ (thông tin nhân viên: Hoang199nga1991 - Số căn cước công dân 042191002748 tên Hoàng Thị Nga, sinh ngày 4/4/1991, nơi thường trú ở tỉnh Hà Tĩnh. Lần giao dịch đầu tiên này, tôi nạp số tiền 300.000 đồng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi được nhận về 380.000 đồng. Lần giao dịch tiếp theo tôi nạp 300.000 đồng và được nhận về 345.000 đồng. Sau đó tôi tiếp tục nộp 10.000.000 đồng và được nhận về 12.000.000 đồng.

Mạng xã hội thời gian gần đây đang nở rộ xu hướng lừa đảo tuyển cộng tác viên.

Do liên tiếp 3 lần nạp tiền vào app và đều có lợi nhuận, tôi tin tưởng và liên tục thực hiện các giao dịch nạp tiền. Từ ngày 18/7 đến ngày 20/7/2022, tôi đã nạp tổng số tiền là hơn 4,2 tỷ đồng , nhưng sau đó không thể rút tiền ra được. App luôn thông báo nhiều lý do và yêu cầu tôi phải nạp thêm 2 tỷ đồng để nâng cấp lên gói CTV VIP. Lúc này, tôi mới nhận ra mình đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên đã làm đơn tố giác gửi đến cơ quan Công an.

Trước đó, Công an thành phố Đồng Xoài cũng tiếp nhận đơn tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản do anh T.Đ.S, 35 tuổi, trú phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài gửi tới.

Trong đơn, anh T.Đ.S. trình bày: Ngày 15/6/2022, tôi đăng ký vào trang web: http://sendo-vn.com và đăng ký tài khoản CTV để thực hiện nhiệm vụ mua bán hàng hoá trên web. Hình thức mua bán chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của tôi sang tài khoản mang tên Tran Hoang Phuc số tài khoản 100008988007, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân, thuộc web: http://sendo-vn.com.

Số lượng đơn hàng và giá trị ngày càng tăng, khi tổng giá trị 5 đơn hàng là hơn 130 triệu đồng, thì chăm sóc khách hàng (CSKH) báo tôi phải nạp 60 triệu đồng vào quỹ dự phòng theo số tài khoản 100008988007 để được nhận lại tiền. Nhưng sau khi đã nạp 60 triệu đồng, CSKH lại báo tôi phải nạp thêm 80 triệu đồng để lấy mã nhận tiền mặt ngoài đại lý Viettel, công ty Sendo không cho chuyển khoản nữa.

Sau đó, tôi nạp tiếp 80 triệu thì CSKH lại báo tôi mới chỉ nhận được một mã, tôi phải nạp thêm 160 triệu nữa để nhận thêm 2 mã, phải đủ 3 mã tôi mới ra đại lý Viettel rút tiền được. Đến lúc này tôi nhận thấy nếu có nạp tiền vào tài khoản theo yêu cầu của CSKH nữa, thì cũng sẽ không nhận lại được tiền của mình, lúc này tôi biết đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ số tiền 270 triệu đồng.

Ngoài đơn tố giác tội phạm, các nạn nhân giao nộp cho cơ quan một số giấy tờ có dấu mộc đỏ được kẻ lừa đảo gửi cho nạn nhân trước đó, để các nạn nhân tin tưởng khi giao dịch với chúng.

Trung tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước, cho biết: Thời gian gần đây, đơn vị đã tiếp nhận rất nhiều tin báo, tố giác tội phạm của người dân trên địa bàn tỉnh. Qua tổng hợp nhận thấy các đối tượng thường gửi các tin nhắn tuyển CTV qua các ứng dụng nhắn tin SMS đến số điện thoại hoặc quảng cáo qua các trang mạng xã hội như Facebook… với mức thù lao hấp dẫn cho người tham gia làm CTV.

Thực tế cho thấy, để dễ dàng thực hiện các vụ lừa đảo thành công, các đối tượng đã nắm bắt được tâm lý hám lời của một số người. Ban đầu là những giao dịch của kẻ lừa đảo đưa ra có giá trị nhỏ chỉ vài trăm nghìn đồng, CTV được yêu cầu thực hiện các bước như xác thực đơn hàng, chuyển tiền vào tài khoản công ty.

Kết thúc giao dịch, CTV sẽ được hoàn tiền hàng và hoa hồng về tài khoản ngân hàng. Đến khi CTV cảm thấy công việc hấp dẫn, dễ kiếm tiền, đối tượng lừa đảo sẽ dẫn dụ họ làm những giao dịch với đơn hàng có giá trị cao hơn, từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Sau khi thực hiện xong giao dịch, CTV sẽ nhận được thông báo phải thực hiện 2-3 giao dịch mới được hoàn lại tiền.

Khi thực hiện theo đủ các giao dịch thì nhận được thông báo hệ thống đang bảo trì, bị lỗi hoặc phải thực hiện thêm các nhiệm vụ khác như đóng thuế thu nhập cá nhân, hoặc nạp thêm tiền nhận mã… với rất nhiều lý do được đưa ra. Đến lúc này, nạn nhân không còn khả năng nạp tiền nữa, mới nhận ra mình đã bị lừa đảo.

Để tránh không bị lừa đảo dẫn đến mất mát tài sản, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác đối với hành vi tuyển dụng CTV qua mạng.