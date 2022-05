Mất tiền oan vì chữa sùi mào gà ở phòng khám tư

Không đến cơ sở uy tín để điều trị, nam thanh niên 25 tuổi rơi vào cảnh "tiền mất tật mang" sau khi chữa sùi mào gà ở một phòng khám tư.

Anh L.H.K. (25 tuổi, sống ở Hà Nội), sau khi quan hệ tình dục bị sùi mào gà nên đã tìm đến một phòng khám tư để chữa trị.

Tại phòng khám này, nhân viên đã dùng dao điện đốt u ở miệng sáo (lỗ niệu đạo, cơ quan bài tiết nước tiểu), nhưng thực hiện nhiều lần không khỏi, gây tổn thương, viêm. Dù đã uống kháng sinh, chiếu tia hồng ngoại tốn 60-70 triệu đồng, bệnh của anh K. vẫn chưa khỏi.

Sau một liệu trình điều trị, anh K. đã chi 70-80 triệu đồng mà bệnh ngày một nặng thêm. Quá lo lắng, anh tìm đến Bệnh viện E trong tình trạng lở loét dương vật, hẹp miệng sáo niệu đạo.

Trao đổi với Zing, bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E), cho biết bệnh nhân bị sùi mào gà trong niệu đạo. Các bác sĩ đã nội soi, gây tê tủy sống, dùng tia laze đốt bên trong để chữa trị triệt để.

Trước đó, bác sĩ đã gặp nhiều trường hợp bị sùi mào gà nặng phải cắt niệu đạo, tạo hình lại miệng sáo bệnh nhân mới khỏi hoàn toàn.

Anh K. đã xuất viện, có thể quan hệ tình dục bình thường nhưng tiềm ẩn nguy cơ bị hẹp niệu đạo và tái phát bệnh. Do đó, bệnh nhân vẫn được các bác sĩ theo dõi sát, dùng thuốc điều trị virus.

Theo bác sĩ Liên, sùi mào gà do virus HPV gây ra. Bệnh lây chủ yếu do quan hệ tình dục không an toàn, đối tượng có nhiều bạn tình. Tuy nhiên, virus này có thể lây qua một số đường tiếp xúc gián tiếp không qua quan hệ tình dục.

Các triệu chứng điển hình của sùi mào gà là những nốt sùi nhỏ đổi màu hoặc màu xám ở bộ phận sinh dục, thường nằm sát nhau. Bộ phận sinh dục thường xuyên bị ngứa ngáy, gây khó chịu, chảy máu khi quan hệ tình dục.

Bệnh sùi mào gà ở nữ thường phát triển ở âm hộ, thành âm đạo, khu vực xung quanh bộ phận sinh dục, hậu môn, ống hậu môn và cổ tử cung. Sùi mào gà ở nam giới thường gặp ở đầu hoặc thân dương vật, tinh hoàn hoặc hậu môn.

“Ai cũng có thể bị lây nhiễm HPV, nhưng hầu hết không bị bệnh. Nếu sức đề kháng tốt, bệnh nhân có thể loại bỏ HPV trong 2 năm”, vị này nói.

Theo thống kê, khoảng 10% người nhiễm HPV có biểu hiện lâm sàng. Thông thường, thời kỳ ủ bệnh từ 3 tuần đến 8 tháng (trung bình từ 2-3 tháng). Việc điều trị chủ yếu phá hủy các nốt sẩn, khối u, sùi, tăng cường miễn dịch toàn thân, tại chỗ để diệt virus cho người bệnh.

Hiện, bệnh sùi mào gà có thể chữa khỏi. Bác sĩ Liên khuyến cáo các bạn trẻ khi thấy bộ phận sinh dục có dấu hiệu bất thường cần đến các cơ sở y tế uy tín để khám, điều trị. Nếu đến bệnh viện muộn, người bệnh sẽ phải đối mặt với những di chứng nặng nề như bội nhiễm vi khuẩn, ung thư cổ tử cung, ung thư dương vật.

Đặc biệt, người trẻ cần quan hệ tình dục an toàn, không sử dụng chung đồ dùng cá nhân với người bị bệnh.

Khi đã được chẩn đoán nhiễm virus HPV, ngoài việc theo dõi sát diễn tiến, điều trị tích cực, người bệnh cần chia sẻ thông tin với bạn tình (vợ, người yêu), đưa họ đi khám để tầm soát, phát hiện, điều trị kịp thời, tránh lây lan virus ra cộng đồng hoặc lây từ mẹ sang con.