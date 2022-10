Mặt tích cực bất ngờ của việc ăn sau 19h

Mọi người thường nghĩ ăn tối muộn hoặc ăn đêm đem lại nhiều tác hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, bên cạnh đó, ăn muộn vẫn có một số lợi ích nhất định mà bạn không ngờ tới.

Thử tưởng tượng bạn đi làm về sớm và cùng thưởng thức một bữa ăn ngon lành với gia đình hoặc những người bạn thân. Sau khi ăn xong bữa tối no nê, bạn nhận ra vẫn còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi và xem vài tập phim yêu thích. Viễn cảnh này nghe thật lý tưởng nhưng thực tế không phải lúc nào cũng diễn ra tốt đẹp như vậy.

Sẽ có lúc bạn kết thúc công việc muộn, hoặc bạn quá bận rộn để chuẩn bị bữa tối sớm. Nếu bạn có thói quen ăn tối muộn, chắc hẳn bạn đã tự hỏi liệu thói quen này ảnh hưởng đến sức khỏe mình như thế nào.

Nhiều người nói ăn tối muộn "có hại cho bạn", và cho rằng thời gian lý tưởng để ăn bữa cuối cùng trong ngày là khoảng 7 giờ tối (19h). Nhưng điều đó có đúng không?

Eat This Not That nói chuyện với một số chuyên gia dinh dưỡng để tìm hiểu sâu hơn về cách ăn khuya ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta. Thật ngạc nhiên, sự thật là việc ăn muộn có cả cả ưu và nhược điểm.

Ăn tối muộn không hoàn toàn có hại như nhiều người nghĩ. Ảnh: Pexels.

Ăn tối muộn giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn

Theo Lauren Manaker, chuyên gia dinh dưỡng, tác giả cuốn Sách nấu ăn cho phụ nữ mang thai lần đầu và Cách thúc đẩy khả năng sinh sản ở nam giới, một bữa ăn nhẹ, lành mạnh vào buổi tối có thể hữu ích cho những người có vấn đề sức khỏe.

Bà Manaker nói: “Đối với những người mắc tiểu đường loại 1 hoặc có vấn đề về dự trữ glycogen, một bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ có thể giúp mọi người kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn".

Béo bụng là điều khó tránh khỏi

Nếu bạn bận rộn, một bữa ăn đêm nhẹ hoặc bữa tối muộn có thể phù hợp với lịch trình, nhưng một số chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo việc này có thể khiến bụng bạn tích mỡ nhiều hơn.

Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng, cố vấn cho Balance One (công ty chuyên về thực phẩm chức năng), cho biết: “Để giảm mỡ bụng, bạn nên tránh ăn vặt vào ban đêm. Một số khách hàng của tôi chỉ ăn trước khi trời tối và việc này giúp họ giảm cân một cách hiệu quả, đặc biệt là vùng bụng".

Bạn chắc hẳn đang thắc mắc tại sao ăn trước khi trời tối lại giảm béo bụng. Điều này có 2 lý do. Bà Trista Best nói: “Đầu tiên, thói quen ăn trước khi trời tối sẽ làm giảm thời gian ăn uống từ khoảng 15 giờ xuống chỉ còn 12 giờ. Thứ 2, các loại thực phẩm mà bạn ăn sau khi trời tối thường chứa nhiều calo, đường hoặc carbs tinh chế. Những thành phần này chính là nguyên nhân dẫn đến béo bụng".

Chứng trào ngược dạ dày có thể trở nên tệ hơn

Bạn nên đặc biệt lưu ý rằng ăn muộn hoặc ăn ngay trước khi đi ngủ có thể khiến các triệu chứng của bệnh trào ngược dạ dày trở nên dữ dội hơn.

Bà Best cho biết axit dạ dày hoạt động kém hơn vào ban đêm. Bạn đã ăn suốt cả ngày rồi nên đường ruột bắt đầu tiêu hóa chậm lại vào buổi tối. Ăn tối muộn có thể khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn, bất kể chất lượng hay số lượng thực phẩm bạn tiêu thụ.

Đối với những người mắc bệnh trào ngược dạ dày, ăn đêm là một sai lầm tệ hại. Ảnh: Shutterstock.

Hơn nữa, đa số mọi người vận động ít hơn khi đêm xuống. Nhiều người thường nằm xuống để thư giãn và điều này có thể khiến axit trong ruột trào lên thực quản.

Bạn có thể tỉnh giấc giữa đêm

Sau ngày làm việc mệt nhọc, bạn chỉ muốn đặt lưng xuống giường và ngủ một giấc thoải mái. Nhưng thật không may, bạn lại bất chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm và việc này làm gián đoạn chu kỳ REM của bạn. Việc ăn muộn vào buổi tối có thể đóng vai trò gây ra sự khó chịu này.

Bà Manaker nói: “Dữ liệu cho thấy những người ăn sát giờ đi ngủ, đặc biệt là trong vòng 3 tiếng trước khi ngủ, sẽ dễ thức giấc vào ban đêm hơn".

Do đó, ăn trước 7 giờ tối có thể hữu ích vì nó giúp cơ thể bạn có đủ thời gian thư giãn và tiêu hóa thực phẩm ăn trong ngày.

Ăn muộn khôi phục lại glycogen trong cơ bắp

Mặc dù ăn muộn gây hại nhiều hơn lợi, nhưng nó vẫn đem lại một số lợi ích nhất định, đặc biệt nếu bạn thích tập thể dục vào cuối ngày.

Theo Rachel Fine, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia tư vấn ăn uống trực quan, người sáng lập To the Pointe Nutrition, ăn muộn vào buổi tối rất có lợi cho cơ bắp. Việc này giúp sửa chữa cơ bắp tốt hơn và tăng cường sức bền khi bạn tập luyện cường độ cao.

Ăn muộn đặc biệt hữu ích với vận động viên hoặc những người thích tập thể dục buổi tối. Ảnh: Shutterstock.

Bà Fine cho biết: “Những vận động viên và những người tập thể dục vào buổi tối bị cạn kiệt glycogen khá nhanh. Ăn muộn vào ban đêm cũng có thể giúp kích thích cơ bắp tổng hợp protein, hỗ trợ quá trình xây dựng và phục hồi cơ bắp".