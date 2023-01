Mất thêm tiền nếu không hiểu về tiền

Theo một báo cáo mới đây từ National Financial Educators Council của Mỹ, 38% người tham gia khảo sát cho biết thiếu hiểu biết về tài chính khiến họ phải trả nhiều hơn ít nhất 500 USD vào năm 2022; 15% người được hỏi cho biết họ thậm chí phải trả nhiều hơn 10.000 USD .

Những con số này tăng khoảng 11% so với năm 2021.

Phần lớn (68%) người được hỏi nói rằng kiến thức tài chính hạn hẹp khiến họ tốn nhiều tiền hơn, CNBC Make It đưa tin.

Denis Poljak, nhà lập kế hoạch tài chính được chứng nhận, đồng thời là đối tác của Poljak Group Wealth Management tại Steward Partners ở Shreveport (Louisiana), cho biết: “Rất nhiều người ra trường mà không hề được dạy về kiến ​​thức tài chính một cách chi tiết. Cuối cùng thì họ chỉ học hỏi từ những sai lầm của mình”.

Các nghiên cứu cho thấy kiến ​​thức về tài chính - có nghĩa là hiểu các chủ đề về tiền bạc, từ thu nhập, lập ngân sách, tiết kiệm và đầu tư, cũng như cách thức hoạt động của lãi suất và tại sao điểm tín dụng lại quan trọng - đang thiếu đối với nhiều người trưởng thành ở Mỹ.

Ví dụ: Trung bình, người trưởng thành trả lời đúng 50% trong số 28 câu hỏi cơ bản về tiền trong “chỉ số Tài chính cá nhân” của Viện TIAA-GFLEC năm 2022, một thước đo hàng năm về hiểu biết tài chính.

Tệ hơn, tỷ lệ người trả lời (23%) không thể trả lời đúng trên 7 câu hỏi cũng ở mức cao hơn so với bất kỳ năm nào khác trong cuộc khảo sát.

Theo các chuyên gia, vấn đề là thiếu kiến ​​thức có thể ảnh hưởng đến mọi thứ, từ số tiền bạn tiết kiệm được - dù là cho trường hợp khẩn cấp hay dài hạn (tức là khi nghỉ hưu ) - cho đến số nợ bạn vay.

Một số quyết định tài chính quan trọng có thể xuất hiện trước khi bạn trưởng thành hoặc ngay sau đó. Có thể kể đến như: quyết định cách trả tiền học đại học, quản lý thẻ tín dụng hoặc khoản vay mua ôtô, tăng điểm tín dụng, đóng thuế và bắt đầu tiết kiệm để nghỉ hưu mặc dù còn nhiều thập kỷ nữa.

Những người ủng hộ nâng cao hiểu biết về tài chính nói rằng việc giảng dạy cần bắt đầu trước khi thanh thiếu niên tốt nghiệp trung học. Theo Hội đồng Giáo dục Kinh tế phi lợi nhuận (CEE, tính đến năm ngoái, 24 tiểu bang của Mỹ yêu cầu các khóa học tài chính cá nhân cho học sinh lớp 12.

“Có dữ liệu cho thấy mọi người đưa ra quyết định tốt hơn khi họ có hiểu biết về tài chính”, Nan Morrison, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành CEE, cho biết.

Morrison cho biết bạn có thể đạt điểm tín dụng tốt hơn và ít có khả năng vỡ nợ nếu nắm một số bí quyết tài chính cá nhân.

Một nghiên cứu năm 2015 từ Tổ chức Giáo dục Nhà đầu tư của Cơ quan quản lý ngành tài chính đã chỉ ra rằng: 3 năm sau khi giáo dục tài chính cá nhân được triển khai ở Georgia, Texas và Idaho, cả 3 bang đều chứng kiến ​​tỷ lệ nợ quá hạn giảm xuống và điểm tín dụng tăng lên.

Ngoài ra, vào năm 2021, những cá nhân đạt điểm cao hơn mức trung bình trong bài kiểm tra kiến ​​thức tài chính gồm 7 câu hỏi có nhiều khả năng kiếm đủ tiền hơn, theo nghiên cứu về khả năng tài chính mới nhất của tổ chức FINRA.

Cụ thể, họ đã chi tiêu ít hơn thu nhập của mình (53% so với 35%) và có quỹ khẩn cấp đủ dùng trong 3 tháng ở mức cao hơn (65% so với 42%).

Theo nghiên cứu, họ cũng có nhiều khả năng tính toán nhu cầu tiết kiệm hưu trí của mình (52% so với 29%) và mở tài khoản hưu trí (70% so với 43%).

Morrison nói: “Đối với tôi, điểm mấu chốt là để sống cuộc sống mà mình muốn, bạn cần hiểu cách quản lý tiền bạc.“Đó không phải là điều quan trọng duy nhất, nhưng nó là một công cụ quan trọng trong bộ công cụ”.

