Mật phục, bắt tại trận nghi phạm vận chuyển 40 bánh heroin

Phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào, Công an tỉnh Lào Cai xác lập chuyên án, bắt giữ Thào A Sì cùng 2 đồng phạm.

Công an tỉnh Lào Cai đang tạm giữ Thào A Sì (42 tuổi, ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên), Tráng Seo Sang (25 tuổi) và Ma Seo Quáng (28 tuổi, cùng ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Tráng A Si cùng số tang vật. Ảnh: Thanh Tuấn.

Theo cơ quan công an, thời gian qua, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào tỉnh có dấu hiệu phức tạp trở lại. Ngày 4/11, Công an tỉnh Lào Cai lập chuyên án mang bí số 111N, tập trung đấu tranh, triệt phá đường dây do Thào A Sì là nghi phạm cầm đầu.

Sau nhiều ngày đêm trinh sát, theo dõi, chiều 25/11, các lực lượng chức năng lập chốt, mật phục ở khu vực thôn Luổng Đơ, xã Cốc San, TP Lào Cai. Đến 16h35, Sì điều khiển ôtô tải đến địa phận trên thì bị bắt giữ. Khám xét, cảnh sát phát hiện 40 bánh heroin.

Mở rộng điều tra, đêm 25, rạng sáng 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tráng Seo Sang và Ma Seo Quáng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.