Mặt mộc của Natalie Portman

Minh tinh Natalie Portman sống giản dị, thường xuyên để mặt mộc hoặc trang điểm nhẹ khi ra ngoài.

Ngày 17/8, Daily Mail đưa tin Natalie Portman và cậu con trai 10 tuổi đã trở về Los Angeles, Mỹ sau thời gian ở Australia. Họ được nhìn thấy đi dạo nhưng không mang khẩu trang.

Minh tinh 40 tuổi không trang điểm, gương mặt lộ vẻ nhợt nhạt do không tô son. Đổi lại, cô được khen vóc dáng thon gọn và phong cách thời trang trẻ trung.

Ngoại hình ở tuổi 40 của minh tinh Natalie Portman. Ảnh: Backgrid.

Theo Daily Mail, sao Black Swan đời thường giản dị, cô thường xuyên để mặt mộc hoặc trang điểm nhẹ nhàng khi ra ngoài. Tuy nhiên, không phải lúc nào vẻ tự nhiên của Portman cũng được đánh giá cao.

Được biết, Portman gần đây đã rút khỏi dự án Days of Abandonment vì "lý do cá nhân không lường trước được". Days of Abandonment dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Elena Ferrante do Maggie Betts đạo diễn được dự kiến khởi quay từ tháng 8, song lịch quay đã bị hủy.

HBO - đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất - nói trong một tuyên bố: "Thật không may, việc sản xuất phim sẽ dừng lại. Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo chuyện này. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành và cảm ơn đến dàn diễn viên, nhà làm phim và nhân viên đoàn phim".

Thời gian qua, Portman cũng có những động thái kỳ lạ, như xóa nhiều bài đăng khỏi tài khoản cá nhân. Cô cùng chồng và hai con chuyển đến Sydney, thậm chí có thông tin rằng gia đình này muốn biến Australia thành quê hương thứ hai. Tuy nhiên, mới đây Portman đột ngột trở lại Mỹ.

Dự án gần nhất minh tinh Hollywood tham gia là Thor: Love and Thunder. Tác phẩm khởi quay từ đầu năm và đã đóng máy hồi tháng 6. Trong phim, Portman tiếp tục sánh đôi cùng tài tử Chris Hemsworth.