Mặt mộc của Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi chia sẻ ảnh cùng thú cưng. Nữ diễn viên thường dành thời gian chăm sóc chó mèo.

Ngày 12/1, Lưu Diệc Phi chia sẻ hình ảnh cô tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh các chú mèo lên trang cá nhân. Nữ diễn viên để mặt mộc, mặc trang phục giản dị. Khán giả khen ngợi làn da khi không trang điểm của "Thần tiên tỷ tỷ".

Lưu Diệc Phi nổi tiếng có tình yêu lớn dành cho động vật, đặc biệt là chó, mèo. Sohu cho hay tình yêu mèo của Lưu Diệc Phi là được thừa hưởng từ người mẹ cô - bà Lưu Hiểu Lợi.

Mẹ của nàng Tiểu Long Nữ nổi tiếng cuồng mèo. Nhà của Lưu Diệc Phi còn là một trạm cứu hộ cho mèo đi lạc và bị thương với số lượng gần 60 con.

Lưu Diệc Phi khoe mặt mộc trẻ trung, tươi tắn khi ở nhà.

"Tôi nghĩ rằng những chú mèo thật dễ thương. Điều quan trọng hơn nữa là chúng không bao giờ bỏ rơi bạn. Chỉ có con người bỏ rơi những chú mèo nhỏ đáng yêu. Tôi có thể dành thời gian hàng giờ bên những người bạn đáng yêu đó. Chăm sóc đám trẻ cũng là một trong những cách giúp tôi giảm stress hiệu quả", Lưu Diệc Phi ở bên thú cưng để giảm căng thẳng trong công việc.

Dù bước chân vào làng giải trí đã lâu, Lưu Diệc Phi chỉ mới công khai duy nhất một mối tình là với tài tử người Hàn Quốc Song Seung Hun. Họ gặp nhau qua bộ phim The Third Way of Love ra mắt vào năm 2015. Cặp đôi chia tay nhau vào tháng 1/2018 sau hơn 2 năm hẹn hò.

Kể từ đó đến nay, nữ diễn viên vẫn luôn khẳng định cô độc thân, kín tiếng về đời tư. Sau khi Hoa Mộc Lan đóng máy, Lưu Diệc Phi cũng dành phần lớn thời gian ở nhà hoặc đi du lịch.

Nữ diễn viên có đời sống lạnh mạnh, chỉ ở nhà chăm sóc thú cưng và đọc sách.

Hiện tại, Lưu Diệc Phi chưa nhận dự án phim mới. Theo truyền thông Trung Quốc, nữ diễn viên có thể sẽ tham gia phim truyền hình Biện Kinh mộng hoa đồ, đóng chung với Trần Hiểu. Đây là dự án lớn do Đằng Tấn (Tencent) đầu tư sản xuất.

Tuy nhiên, người hâm mộ của Lưu Diệc Phi phản đối vì cho rằng tên tuổi của Trần Hiểu không xứng tầm với Lưu Diệc Phi. Bên cạnh đó, từ khi tách khỏi biên kịch Vu Chính, Trần Hiểu thất bại liên tục. Các tác phẩm của anh như Lợi tiên sinh bắt gặp tình yêu, Phía trên đỉnh mây, Anh chàng mỹ vị và cô nàng củi lửa, Độc Cô hoàng hậu, Chuyến di lịch bắt gặp tình yêu, Bác sĩ khoa nhi tài ba đều thất bại về mặt rating.

Trần Hiểu bị đánh giá là không có khả năng thu hút sự chú ý của khán giả. Người hâm mộ lo lắng tài tử sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của Lưu Diệc Phi. Trước đó, tác phẩm Nam yên trai bút lục mà nữ diễn viên diễn cùng Tỉnh Bách Nhiên đóng máy từ năm 2018 đến nay vẫn chưa được phát sóng.