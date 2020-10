Trong hình ảnh mới nhất, Jang Nara nhận được nhiều lời khen của khán giả khi xuất hiện với gương mặt không trang điểm.

Ngày 24/10, Sina đưa tin trên trang cá nhân Jang Nara đăng tải bức ảnh chụp bên chú cún cưng. Nữ diễn viên diện trang phục đơn giản, gương mặt không son phấn.

Đáng chú ý, mặt mộc của người đẹp sinh năm 1981 khiến khán giả ngưỡng mộ với làn da trắng trẻo, mịn màng và không để lộ dấu vết lão hóa.

Mặt mộc của Jang Nara nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

"Không nhìn ra dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt của Jang Nara", "Nếu nhìn da đoán tuổi, chẳng ai nghĩ cô ấy đã sắp chạm ngưỡng tứ tuần", "Cô ấy quả thật rất xinh và trẻ trung. Thần thời gian dường như bỏ quên Jang Nara rồi", cư dân mạng bình luận.

Jang Nara nổi tiếng là sao nữ sở hữu làn da căng mịn, nhan sắc tươi trẻ như gái đôi mươi trong giới giải trí Hàn Quốc. Báo chí ưu ái gọi cô với cái tên “nữ thần không tuổi”, "ma cà rồng". Khó nhìn thấy dấu vết thời gian trên gương mặt của nữ diễn viên 39 tuổi.

Người đẹp quen mặt với khán giả nhờ các phim ăn khách như Successful Story of a Bright Girl, Công chúa bướng bỉnh, Thái y nghịch ngợm, Xin chào Thượng Hải, Kiệu Hoa và mới nhất là The Last Empress, VIP.

Jang Nara từng là minh tinh Hàn Quốc được o bế của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô bị gián đoạn vì sự cố vạ miệng. Chật vật nhiều năm, sao nữ mới có thể lấy lại hào quang.

Jang Nara là quý cô xinh đẹp, độc thân của showbiz Hàn.

Về đời tư, ở tuổi 39, nữ diễn viên vẫn "lẻ bóng đi về", không hẹn hò hay công khai tình cảm với bất kỳ chàng trai nào. "Tôi không phải tuýp người không tin vào hôn nhân. Thay vào đó, có vẻ tôi là kiểu người không thể kết hôn vì vẫn kiên trì làm việc một cách cật lực", cô khẳng định. Dù vậy, người đẹp cho biết cô cũng sẽ kết hôn nếu gặp được đối tượng phù hợp.