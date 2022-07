Mặt mộc của diễn viên Seo Hyun Jin ở tuổi 37

Seo Hyun Jin gây bất ngờ khi lộ mặt mộc. Làn da của nữ diễn viên được đánh giá cao.

Seo Hyun Jin trở thành chủ đề được quan tâm khi tiết lộ mặt mộc ở tuổi 37. Trong đoạn video do công ty quản lý đăng tải vào ngày 10/7, nữ diễn viên chia sẻ về quá trình làm sạch da.

Thông thường, nữ chính phim Why Her? xóa lớp trang điểm bằng dầu tẩy trang. Tuy nhiên, vào những ngày có lịch trình bận rộn, Seo Hyun Jin sẽ sử dụng nước tẩy trang. Cô nhận thấy sản phẩm này dễ mang theo bên người.

Seo Hyun Jin tự tin khoe mặt mộc. Ảnh: Management SOOP.

Sau khi loại bỏ lớp trang điểm, Seo Hyun Jin sử dụng sữa rửa mặt và massage nhẹ nhàng. Cô dùng toner để cấp ẩm tức thì cho da. Nữ diễn viên kết thúc chu trình dưỡng da bằng sữa dưỡng.

Seo Hyun Jin duy trì thói quen dùng kem chống nắng hàng ngày. Đây cũng là phương pháp chăm da được nhiều người nổi tiếng áp dụng. Việc thoa kem chống nắng giúp bảo vệ da và chống lão hóa. Ngoài ra, cô nhận thấy việc tẩy tế bào chết rất quan trọng trong chu trình dưỡng da.

Đây không phải lần đầu tiên Seo Hyun Jin gây chú ý với vẻ ngoài. Làn da và kiểu trang điểm của cô thường xuyên trở thành chủ đề được quan tâm trên các diễn đàn Hàn Quốc.

Làn da, cách trang điểm của Seo Hyun Jin thường xuyên trở thành chủ đề được quan tâm. Ảnh: Naver.

Xuất thân từ idol, Seo Hyun Jin dần chuyển hướng sang diễn viên. Cô chinh phục khán giả bằng chính thực lực. Nữ diễn viên từng góp mặt trong các bộ phim: Another Miss Oh, Temperature Of Love, The Beauty Inside.

Năm 2022, Seo Hyun Jin trở lại với bộ phim Why her?. Gương mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng mịn giúp nữ diễn viên nhận nhiều lời khen. Để thể hiện tốt vai diễn, cô giảm cân bằng phương pháp ăn một bữa/ngày. Việc kiểm soát cân nặng của Seo Hyun Jin vướng phải loạt ý kiến trái chiều.

Hình ảnh gầy gò của cô tại buổi họp báo ra mắt phim khiến người hâm mộ xót xa. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng Seo Hyun Jin giảm cân bằng phương pháp không lành mạnh.