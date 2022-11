Mất hàng trăm triệu đồng sau cuộc gọi từ số lạ

Công an huyện Mường La (Sơn La) đã tiếp nhận 6 đơn tố giác cùng với nội dung bị nhóm người giả danh nhân viên viễn thông, công an, viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La đang phối hợp cùng Công an huyện Mường La (Sơn La) kiểm tra xác minh các vụ việc sử dụng mạng điện thoại di động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn. Nhiều nạn nhân bị lừa hàng trăm triệu đồng.

Mới đây, Công an huyện Mường La (Sơn La) đã tiếp nhận 6 đơn tố giác tội phạm của 6 công dân trên địa bàn huyện Mường La, cùng với nội dung bị nhóm người giả danh nhân viên viễn thông, công an, viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điển hình như anh C.V.A. (SN 1973), trú tại xã Mường Chùm, huyện Mường La, (Sơn La) bị chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng vào ngày 8/8/2022; chị Đ.T.T. (SN 1974, trú tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La) cũng bị chiếm đoạt số tiền hơn 64 triệu đồng vào ngày 11/8.

Theo trình báo, trong lúc ở nhà, các nạn nhân đều nhận được cuộc gọi của người tự xưng là công an ở trung ương. Qua trao đổi, các nạn nhân bị báo đang có dính líu, liên quan đến đường dây ma túy lớn, nên lực lượng công an yêu cầu nạn nhân phải hợp tác điều tra.

Các nạn nhân cho biết đối tượng nói rằng vì liên quan đến đường dây buôn bán ma túy trên, nên tài khoản ATM sẽ bị niêm phong để xác minh làm rõ. Nhóm người này yêu cầu nạn nhân cung cấp hết thông tin tài khoản ngân hàng của bản thân; nếu chuyển thử tiền thành công và các đối tượng rút được tiền thì mới thôi.

Tin lời, các bị hại ra ngân hàng chuyển hết tiền, mà không chút đắn đo. Sau khi xâu chuỗi các dữ kiện, các nạn nhân mới nghi ngờ mình bị lừa, nên sau đó mới đến công an trình báo.

Các nạn nhân đến cơ quan Công an huyện Mường La trình báo.

Theo thượng úy Lò Văn Trường, cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Mường La, các đối tượng lừa đảo rất tinh vi. Để tạo lòng tin cho các bị hại, nhóm người này yêu cầu cài đặt những ứng dụng chat như Viber, Line hay Telegram để gọi điện có hình ảnh.

Đối tượng sử dụng trang phục công an nhân dân hoặc trang phục của ngành kiểm sát, hứa hẹn nếu số tiền của các bị hại không liên quan, sẽ được chuyển lại trong vòng 20 phút. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng thực hiện chiếm đoạt và ngắt liên lạc.

Bên cạnh đó, thủ đoạn hiện nay của các đối tượng cũng ngày càng tinh vi, khó lường. Nếu như thời gian trước, bọn chúng giả số điện thoại của cơ quan chức năng gọi đến máy bàn để lừa đảo, thì hiện tại bọn chúng gọi thẳng đến số điện thoại di động của nạn nhân. Các đối tượng còn thu thập được nhiều thông tin khiến nạn nhân run sợ, và tin đúng là cơ quan công an, viện kiểm sát... mới có thể có đủ thông tin như vậy. Điều này khiến nạn nhân càng thêm tin tưởng.

Theo chia sẻ của trung tá Lê Mùi, Phó trưởng Công an huyện Mường La (Sơn La), các đối tượng lừa đảo rất tinh vi, luôn hỏi bị hại đang ở một mình hay có ai khác; yêu cầu “giữ bí mật và hợp tác” với cơ quan điều tra. Chúng hứa hẹn sau khi chuyên án kết thúc sẽ tặng bằng khen và tiền thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng cho những người góp công. Chính vì thế mà không ít nạn nhân đã mất cảnh giác. Việc xác minh điều tra làm rõ các đối tượng lừa đảo cũng gặp nhiều khó khăn, khi đa phần các tài khoản ngân hàng, hay số điện thoại đều ở nước ngoài.

Cũng theo trung tá Lê Mùi, thống kê đến cuối tháng 10, Công an huyện Mường La đã nhận được đơn tố giác của 6 bị hại với số tiền hơn 800 triệu đồng. Hiện đơn vị đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, nhằm nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân.

Ngoài ra, đơn vị tham gia đóng góp ý kiến về các quy định của pháp luật liên quan đến tội phạm trên không gian mạng nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng, điện thoại di động nói riêng để kịp thời phát hiện, hạn chế những thiếu sót mà các đối tượng có thể lợi dụng; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của cán bộ làm công tác an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

“Công an huyện Mường La mong người dân cảnh giác với các số điện thoại lạ xưng là công an đòi chuyển tiền. Khi tiếp nhận các thông tin này cần báo ngay với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, tránh mất tài sản vào tay các đối tượng lừa đảo”, trung tá Lê Mùi cảnh báo.