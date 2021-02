Mất điện, dân Mỹ chật vật tìm cách sưởi ấm giữa bão tuyết

Giữa tiết trời mùa đông khắc nghiệt, người dân tìm mọi cách để sưởi ấm, bao gồm cả đốt bếp than củi. Một số thành phố ở bang Texas ghi nhận mức nhiệt thấp kỷ lục. Hôm 16/2, thành phố Dallas có nhiệt độ là -19 độ C, mức nhiệt thấp nhất trong hơn 70 năm qua. Ảnh: New York Times.