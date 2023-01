Mất cả năm cho cảnh không chiến 5 phút của 'Top Gun'

Cảnh quay không chiến đầu tiên của "Top Gun: Maverick" diễn ra chưa đầy 5 phút trên màn ảnh nhưng phải mất tới gần một năm để hoàn thành.

Công tác hậu kỳ "Maverick" phức tạp và tiêu tốn nhiều thời gian.

Ngay từ khi ra mắt, Top Gun: Maverick đã gây choáng ngợp khán giả tới rạp bởi sự kỳ công trong từng khung hình. Bên cạnh một số trường đoạn phức tạp, ngay cả những cảnh hành động ngắn cũng tiêu tốn nhiều thời gian để biên tập và chỉnh sửa.

Trò chuyện với Deadline, Eddie Hamilton - biên tập viên của phim - tiết lộ cảnh không chiến đầu tiên kéo dài chưa đầy 5 phút trên màn ảnh. Tuy nhiên, ê-kíp đã phải mất tới một năm để hoàn thành.

"Cảnh quay này ban đầu dài khoảng 15 phút. Tuy nhiên, trong phim, nó chỉ còn lại khoảng khoảng 4 phút 50 giây. Vì vậy, bạn có thể tưởng tượng nó đã được nén lại và chắt lọc hết sức có thể để cuối cùng chỉ còn lại những cảnh quay đẹp nhất. Tôi đã chỉnh cảnh đó trong một năm trời, ngày nào cũng phải sửa đi sửa lại”, ông chia sẻ.

Không ngoài dự đoán, những thước phim được biên tập kỹ lưỡng đã gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem. Top Gun: Maverick thu hút đông đảo thượng đế tới rạp nhờ những cảnh hành động ngoạn mục và kỹ xảo tuyệt vời.

Maverick thu về gần 1,5 tỷ USD trên toàn thế giới. Ảnh: Paramount Pictures.

Sau nhiều lần trì hoãn lịch chiếu vì đại dịch, bom tấn của Tom Cruise ra mắt và lập thành tích đáng kinh ngạc. Tác phẩm đã lập kỷ lục phòng vé trong giai đoạn mùa hè 2022, vượt qua nhiều cái tên sừng sỏ như Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Jurassic World: Dominion hay The Batman...

Tính đến nay, Top Gun: Maverick đã gặt hái doanh thu 1,49 tỷ USD trên toàn cầu. Đây là bộ phim ăn khách thứ 3 trong thời kỳ hậu đại dịch, chỉ xếp sau Spiderman: No Way Home và Avatar 2. Đồng thời, đây cũng được đánh giá là bộ phim thành công nhất trong sự nghiệp của tài tử Tom Cruise.