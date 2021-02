‘Mắt biếc’ bị loại khỏi đường đua Oscar 2021

Danh sách rút gọn hạng mục Phim quốc tế xuất sắc của Oscar năm nay mới được Viện hàn lâm công bố với 15 tác phẩm. Có ba đại diện châu Á là Hong Kong, Đài Loan và Iran.

Ngày 9/2, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách rút gọn của một số hạng mục Oscar năm nay, trong đó có Phim quốc tế xuất sắc. Từ 97 tác phẩm gửi về, chỉ còn 15 bộ phim tiếp tục tranh 5 suất đề cử cuối cùng.

Mắt biếc là đại diện của điện ảnh Việt Nam tại Oscar lần thứ 93 và phim không có tên trong danh sách rút gọn mới công bố.

Đến từ Đan Mạch, Another Round là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng Phim quốc tế xuất sắc năm nay. Ảnh: Outnow.

15 tác phẩm đi tiếp bao gồm The Mole Agent (Chile), Charlatan (Cộng hòa Czech), Another Round (Đan Mạch), Quo Vadis, Aida (Bosnia & Herzegovina), La Llorona (Guatemala), Better Days (Hong Kong), Sun Children (Iran), Night of the Kings (Ivory Coast), I’m No Longer Here (Mexico), Hope (Na Uy), Collective (Romania), Dear Comrades! (Nga), A Sun (Đài Loan), The Man Who Sold His Skin (Tunisia), Two of Us (Pháp).

Châu Á vẫn còn ba đại diện tiếp tục nuôi hy vọng, đến từ Hong Kong, Đài Loan và Iran. Năm 2020, Parasite đại diện cho Hàn Quốc đã lên ngôi tại hạng mục này, và sau đó còn thắng lớn với giải Phim truyện xuất sắc. Song, năm nay, The Man Standing Next của xứ kim chi đã sớm bị loại.

Có một số tác phẩm đã bị loại từ sớm, bao gồm Listen của Bồ Đào Nha và Funny Boy của Canada do cùng sử dụng tiếng Anh quá nửa thời lượng. Hai quốc gia sau đó phải gửi phim khác tới dự thi.

Tháng 1/2021, Persian Lessons của Belarus bị loại do đa số thành viên đoàn phim không phải là người bản địa. Cùng thời điểm, 2000 Songs of Farida của Uzbekistan cũng bị loại do gửi phim tới Viện hàn lâm muộn hơn thời gian quy định.

Năm nay, có ba quốc gia lần đầu gửi phim là Lesotho (This Is Not a Burial), Sudan (You Will Die at Twenty) và Suriname (Wiren).

Mắt biếc không thể giúp điện ảnh Việt Nam có đề cử thứ hai tại Oscar. Ảnh: GXY.

Danh sách các phim Việt Nam từng dự tranh hạng mục Phim quốc tế xuất sắc (tên cũ: Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc) của Oscar bao gồm Mùi đu đủ xanh (1993), Bụi hồng (1996), Ba mùa (1997), Mùa hè chiều thẳng đứng (2000), Mùa len trâu (2005), Chuyện của Pao (2006), Áo lụa Hà Đông (2007), Đừng đốt (2009), Khát vọng Thăng Long (2011), Mùi cỏ cháy (2012), Trúng số (2015), Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015), Cha cõng con (2017), Cô ba Sài Gòn (2018) và Hai Phượng (2019).

Song, ngoại trừ Mùi đu đủ xanh, chưa có tác phẩm nào tiến vào vòng 5 đề cử cuối cùng của hạng mục.

Danh sách đề cử Oscar năm nay sẽ được công bố vào ngày 15/3. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ trao giải phải tới 25/4 mới diễn ra, thay vì trong tháng 2 như thông lệ.