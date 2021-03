Mất bao lâu để toàn bộ tàu mắc kẹt đi qua kênh đào Suez?

Tàu Ever Given đã di chuyển nhưng Cơ quan Quản lý kênh đào Suez cho biết sẽ cần 3-4 ngày để tất cả tàu thuyền đang bị mắc kẹt đi qua con kênh.

Khoảng 15h ngày 29/3 (giờ địa phương, 20h30 theo giờ Việt Nam), tàu container khổng lồ Ever Given được giải cứu sau gần một tuần mắc cạn tại kênh đào Suez.

Theo Bloomberg, ngay sau đó, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) Osama Rabie cho biết đến sáng 30/3, ổng cộng 113 con tàu sẽ di chuyển qua con kênh này.

Trước đó, dữ liệu của Bloomberg cho thấy hơn 450 con tàu bị mắc kẹt trong và ngoài kênh đào Suez do sự cố của tàu Ever Given. Con số này thậm chí vượt quá quy mô của toàn bộ hạm đội hải quân Mỹ.

Đại diện SCA cho biết hầu hết số tàu trên chờ đợi để đi qua kênh đào Suez thay vì đổi lộ trình. Trong khi đó, một số khác đã chuyển hướng đi vòng qua mũi Hảo Vọng tại châu Phi từ vài ngày trước.

Dữ liệu vệ tinh cho thấy tàu Ever Given bắt đầu di chuyển vào 15h ngày 29/3 (giờ địa phương). Ảnh: Marine Traffic.

SCA cho biết toàn bộ số tàu thuyền bị nghẽn có thể đi qua kênh đào Suez trong 3-4 ngày tới. “Các tàu lớn có kích cỡ tương tự Ever Given vẫn có thể di chuyển qua kênh an toàn, và SCA sẽ không thay đổi chính sách tiếp nhận”, ông Rabie nói thêm.

Dù vậy, hãng hàng hải Maersk ước tính các tàu bị mắc kẹt có thể phải mất 6 ngày hoặc hơn để di chuyển qua kênh Suez. Hãng vận tải container lớn nhất thế giới có 3 tàu bị mắc kẹt trong kênh Suez và 29 tàu khác đang chờ để đi vào kênh.

Trước đó, hãng đã điều hướng 15 tàu đi vòng qua mũi Hảo Vọng.

Nhiều chuyên gia hàng hải dự báo thị trường vận tải hàng hóa đường biển sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong những tháng tới vì sự cố của tàu Ever Given ảnh hưởng tới lịch trình của hàng trăm tàu thuyền. Chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn bị gián đoạn trong thời gian tới.