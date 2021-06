Mặt bằng lãi suất đi ngang

Theo Vụ chính sách tiền tệ, biến động lãi suất huy động thời gian qua chỉ mang tính cục bộ tại một số ngân hàng và không phản ánh xu hướng tăng, giảm của thị trường.

Trung tâm phân tích đầu tư của Công ty Chứng khoán SSI – SSI Research vừa có báo cáo thị trường tiền tệ trái phiếu tuần 14-18/6, trong đó cho biết thị trường đang trong giai đoạn ổn định về lãi suất.

Trong tuần gần nhất, thị trường mở đã không có giao dịch mới, Ngân hàng Nhà nước chỉ hút 1,08 tỷ đồng do khoản mua kỳ hạn đáo hạn. Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất ghi nhận xu hướng đi ngang và chốt tuần ở mức 1,135%/năm với kỳ hạn qua đêm và 1,337%/năm với kỳ hạn 1 tuần.

Trước đó, lãi suất liên ngân hàng đã tăng vọt trong các tuần cuối tháng 4 và đầu tháng 5, rồi duy trì mặt bằng mới tại vùng trên 1%/năm với kỳ hạn qua đêm và 1,2%/năm với kỳ hạn 1 tuần đến nay.

So với tháng 2-3, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng hiện tại đã tăng 2-4 lần, và chỉ thấp hơn mức lãi suất cho vay trong tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021.

Theo SSI Research, tính đến ngày 9/6, tín dụng toàn hệ thống đã tăng 4,9%, trong khi huy động vốn tăng 3,3% so với đầu năm. Như vậy, so với mức tăng trưởng tính đến ngày 21/5 của tín dụng và huy động lần lượt là 4,67% và 2,68%, huy động đang tăng trưỏng tốt hơn so với tín dụng 20 ngày qua.

MẶT BẰNG LÃI SUẤT CHO VAY LIÊN NGÂN HÀNG Nguồn: SBV, SSI Research, tông hợp Nhãn 22-26/2

8-12/3

22-26/3

5-9/4

19-23/4

4-7/5

17-22/5

31/5-4/6

14-18/6 Qua đêm spline %/năm 0.35 0.33 0.29 0.33 0.26 0.25 0.29 0.41 0.43 0.98 1.13 1.23 1.22 1.39 1.45 1.06 1.135 1 tuần spline

0.56 0.51 0.45 0.51 0.46 0.46 0.47 0.66 0.68 1.18 1.23 1.43 1.39 1.5 1.55 1.29 1.337

Điều này kéo theo chênh lệch tiền gửi và tín dụng tiếp tục mở rộng thêm khoảng 41.000 tỷ đồng , dẫn tới lãi suất tiền gửi sẽ vẫn giữ ở mức ổn định trong ngắn hạn.

Ngoài ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số ngân hàng thương mại cổ phần hiện đã chạm trần tăng trưởng tín dụng NHNN cho phép. Điều này dự kiến khiến giải ngân tín dụng chững lại trong thời gian tới.

Hiện NHNN đang xem xét nới room tín dụng cho một số ngân hàng và tín dụng sẽ chỉ tăng trưởng tốt trở lại trong những tháng cuối năm, lãi suất tiền gửi từ đó có thể nhích tăng.

Chia sẻ sáng 21/6, ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ cho biết qua theo dõi trên thị trường, gần đây có một số ngân hàng thương mại ghi nhận tăng lãi suất huy động. Tuy nhiên, bản thân các ngân hàng này trước đó đưa ra mức lãi suất khá thấp, nên việc tăng lãi suất huy động kể trên chỉ mang tính cân bằng lại so với mặt bằng chung. Ngược lại, thị trường cũng ghi nhận một số ngân hàng lớn giảm lãi suất.

Ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ cho biết mặt bằng lãi suất vẫn đi ngang trên thị trường. Ảnh: SBV.

Theo đánh giá của Vụ, việc tăng, giảm lãi suất huy động thời gian qua của một số ngân hàng phụ thuộc vào từng nhà băng và nhu cầu thanh khoản trong từng thời điểm.

“Việc tăng giảm này chưa hình thành xu hướng trên thị trường lãi suất”, ông Hà nhấn mạnh.

Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ cho biết thêm NHNN đã 3 lần giảm lãi suất điều hành trong năm 2020 và tiếp tục duy trì mặt bằng thấp thời gian qua. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, NHNN vẫn giữ lãi suất ở mặt bằng hiện tại, đồng thời khuyến khích các ngân hàng giảm thêm lãi suất huy động, cho vay trên thị trường.

Theo thống kê của NHNN, lãi suất huy động và cho vay đã giảm 0,3 điểm % trong nửa đầu năm nay.

Chia sẻ về một số chỉ tiêu chính sách tiền tệ, ông Hà cho biết đến 15/6, tổng phương tiện thanh toán M2 đã tăng 3,96% so với cuối năm trước và tăng 14,27% so với cùng kỳ. Cùng thời điểm, tăng trưởng tín dụng đạt 5,1% so với cuối năm 2020 và cao hơn 15,29% so với cùng kỳ.

NHNN đã duy trì hàng ngày thực hiện chào mua giấy tờ có giá với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2,5%/năm để phát tín hiệu sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng.