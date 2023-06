Mất an toàn giao thông mùa mưa bão, Sở GTVT TP.HCM chỉ đạo 'nóng'

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm tra, rà soát mức độ an toàn chịu lực các công trình biển hiệu, quảng cáo trong mùa mưa, bão.

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông và an toàn chất lượng công trình trong mùa mưa bão, Sở GTVT đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ theo kế hoạch bảo trì công trình đã được thông qua; đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, phát hiện xử lý kịp thời các hư hỏng, sự cố liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nhằm đảm bảo an toàn giao thông và chất lượng công trình.

Đối với công trình đường, Sở GTVT đề nghị kiểm tra, xử lý ngay các vị trí mặt đường hư hỏng, trũng, đọng nước với các giải pháp: Đo cao độ mặt đường làm cơ sở bù bê tông nhựa, tạo độ dốc vuốt về hầm ga, bổ sung đan rãnh bằng bê tông hoặc gạch tự chèn chịu lực tạo độ dốc dọc thoát nước về hầm ga.

Biển quảng cáo thường có nguy cơ ngã đổ vào mùa mưa bão.

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường kiểm tra, sửa chữa ngay các vị trí mặt đường hư hỏng gây mất an toàn giao thông. Trường hợp các vị trí hư hỏng chưa được khắc phục ngay, các đơn vị phải thực hiện ngay các biện pháp cảnh báo cho người và phương tiện tham gia giao thông (như lập hàng rào, biển báo, đèn cảnh báo…); sơn lại vạch sơn đường, thay thế biển báo bị mờ, mất tác dụng cảnh báo; mé nhánh cây che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng công cộng; đảm bảo vệ sinh mặt đường, không đọng nước gây tắc nghẽn lối thoát nước, hầm ga...

Đối với công trình cầu, Sở GTVT yêu cầu rà soát lại các công trình cầu yếu, cầu không đồng bộ tải trọng và cầu bắc qua các tuyến giao thông thủy trọng yếu để tổ chức kiểm tra các kết cấu, bộ phận chính của cầu, tình trạng làm việc kết cấu, gồm: các kết cấu móng, mố trụ, kết cấu nhịp,… để sửa chữa, gia cố nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình khai thác cầu.

Song song đó, các đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, vệ sinh khe co giãn cầu đảm bảo khả năng làm việc tối ưu của khe co giãn (đặc biệt là các cầu trên các tuyến đường có mật độ giao thông lớn như Võ Trần Chí, quốc lộ 1, quốc lộ 22,…); vệ sinh mặt cầu, hệ thống thu nước trên cầu, không để đọng nước trên cầu; rà soát toàn bộ các cầu chưa có hệ thống trụ chống va hoặc chưa bố trí biển báo đường thủy đúng theo quy định để tổ chức lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo trên cầu, phân luồng giao thông thủy nhằm tăng cường cảnh báo và hướng dẫn tàu thuyền lưu thông an toàn.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM đề nghị Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị và Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng tiến hành kiểm tra, gia cố các biển hiệu, trụ bảng quảng cáo trong mùa mưa, bão.

Các Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Quản lý Điều hành giao thông đô thị, Quản lý Giao thông công cộng có trách nhiệm yêu cầu các doanh nghiệp quảng cáo ngoài trời thuộc địa bàn quản lý tổ chức kiểm tra, rà soát mức độ an toàn, chịu lực các công trình biển hiệu, quảng cáo.

Đồng thời, các đơn vị cần thực hiện ngay các biện pháp gia cố, giằng chống, sửa chữa đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật và chịu trách nhiệm trong đảm bảo an toàn về xây dựng; an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông...

Các đơn vị phải tăng cường theo dõi, giám sát, chủ động nhắc nhở các doanh nghiệp quảng cáo ngoài trời thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cơ quan quản lý, chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an toàn các biển hiệu, trụ quảng cáo trong mùa mưa, bão.

Khi có sự cố bất cập xảy ra, người dân có thể gọi đến tổng đài tiếp nhận thông tin phản ánh về hạ tầng kỹ thuật: 1022, đường dây nóng của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải: (028) 38.300.701.

Đảm bảo an toàn tại các dự án đang thi công Sở GTVT cũng đề nghị Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị rà soát tiến độ thực hiện của các dự án, yêu cầu nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, gia cố rào chắn công trình, hoàn trả mặt đường đảm bảo chất lượng, lưu thông êm thuận sau khi thi công xong, tuân thủ các quy định đào và tái lập mặt đường trên địa bàn thành phố. Sở GTVT đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố khẩn trương kiểm tra, xử lý mé nhánh cây che khuất đèn tín hiệu giao thông, biển báo, đèn chiếu sáng; các vị trí đèn chiếu sáng tắt hoặc không đủ độ sáng gây mất an toàn giao thông. Thường xuyên kiểm tra, nạo vét hệ thống cống thoát nước, đảm bảo thoát nước nhanh. Chủ đầu tư các dự án giao thông theo hình thức PPP được yêu cầu quản lý, vận hành và bảo trì các công trình giao cầu, hầm đường bộ theo Quy trình quản lý vận hành và bảo trì công trình; theo thỏa thuận hợp đồng ký kết và các quy định hiện hành; phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý Đường thủy trong việc đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí kết nối giao thông, vị trí công trình bắc qua các tuyến giao thông thủy nội địa trọng yếu, đồng thời chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật khi để xảy ra các sự cố công trình đang quản lý, gây thiệt hại về người và tài sản, gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông trên địa bàn thành phố. Thanh tra Sở GTVT được giao nhiệm vụ tăng cường công tác tuần tra và xử phạt nghiêm các đơn vị vi phạm công tác quản lý, bảo trì công trình cầu, hầm đường bộ; vi phạm về an toàn giao thông; trong đó lưu ý xử phạt đảm bảo tính răn đe, lan tỏa đối với các hành vi vi phạm xe vượt quá tải trọng cho phép lưu thông qua cầu.