Mất ăn mất ngủ vì phải bốc thăm suất học mầm non ở Hà Nội

Số hồ sơ đăng ký vào trường Mầm non Hoàng Liệt (Hà Nội) vượt gần 400 so với chỉ tiêu. Tình huống "chưa từng có tiền lệ" cuối cùng được giải quyết bằng việc bốc thăm.

Sáng nay 27/8, UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) đã tổ chức cho phụ huynh bốc thăm suất học cho trẻ 3 tuổi và 4 tuổi tại trường Mầm non Hoàng Liệt, năm học 2022-2023.

Theo ghi nhận của VietNamNet, rất đông phụ huynh đã có mặt tại UBND phường Hoàng Liệt từ sớm để sẵn sàng bốc thăm cho con.

Ông Bùi Văn Linh (trú tại tổ 11B Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) có cháu 3 tuổi đăng ký vào trường Mầm non Hoàng Liệt cho hay, bản thân khá bức xúc khi dù là người gốc gác ở đây nhưng hôm nay lại phải đi bốc thăm để giành suất học cho cháu của mình.

“Quá hồi hộp. Bởi nếu trúng tuyển thì vui. Song, nếu không, chúng tôi đành phải cho con em đi học trường tư thục. Chưa nói đến học phí cao hơn thì tính tổ chức không yên tâm bằng trường công lập”, ông Linh nói.

Bà Nguyễn Thị An (trái) đi bốc thăm suất học mầm non cho cháu sáng nay. Ảnh: VietNamNet.

Bà Nguyễn Thị An cũng có cháu 3 tuổi, trú tại khu dân cư Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt nói đã mất ăn, mất ngủ, không biết liệu con em mình liệu có may mắn được vào “trường làng” hay không. Khu dân cư Tứ Kỳ có khoảng 20 cháu trong độ tuổi đi học mầm non, trong khi số bốc thăm đến hàng trăm, bà An nói tình huống này không khác gì trứng chọi với đá.

"Hi vọng của tôi là rất mỏng manh, rủi ro quá cao. Ngôi trường này được xây dựng trên đất của địa phương, tôi sinh ra và lớn lên ở đây, chính bản thân tôi đã từng cấy lúa trồng rau trên mảnh đất này, nhưng giờ cháu tôi lại có nguy cơ không được đến trường", bà An nói.

Theo thông tin trước đó, năm học 2022-2023, trường Mầm non Hoàng Liệt nhận được 226 hồ sơ của trẻ 5 tuổi, tăng 100 so với dự kiến. Với hai nhóm trẻ 4 và 3 tuổi, số lượng hồ sơ đăng ký lần lượt là 290 và 423 (dự kiến chỉ tuyển sinh lần lượt 88 và 245 cháu). Trong khi đó, trường Mầm non Hoàng Liệt chỉ có thể nhận 559 trẻ ở độ tuổi từ 3-5.

Trước đó, nhà trường cho hay sẽ mở 13 lớp mẫu giáo lớn để tuyển hết 226 trẻ, đảm bảo việc 100% trẻ mầm non 5 tuổi được đi học. Còn đối với trẻ 3-4 tuổi, nhà trường chỉ tuyển thêm được 333/713 hồ sơ đăng ký. Như vậy, còn 380 hồ sơ vượt chỉ tiêu.

Vì vậy, việc bốc thăm được tổ chức cho cha mẹ học sinh có con 3 tuổi và 4 tuổi đã nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh năm học 2022-2023 vào cơ sở Linh Đàm và cơ sở Tứ Kỳ của trường Mầm non Hoàng Liệt.

Theo kế hoạch, thời gian bốc thăm được chia làm 4 buổi, diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/8.

Cụ thể, 8h thứ bảy (27/8), tổ chức bốc thăm suất học cho lứa 3 tuổi (sinh năm 2019) đăng ký xin học tại cơ sở Tứ Kỳ; 14h cùng ngày, bốc thăm suất học cho lứa 3 tuổi (sinh năm 2019) đăng ký xin học tại cơ sở Linh Đàm.

Sáng chủ nhật (28/8) tổ chức bốc thăm suất học cho lứa 4 tuổi (sinh năm 2018) đăng ký xin học tại cơ sở Tứ Kỳ; buổi chiều dành cho trẻ đăng ký xin học tại cơ sở Linh Đàm.