Mất 600 triệu đồng vì 'mở thẻ' hẹn hò online

Để được “hẹn hò”, người tham gia phải thực hiện nhiều yêu cầu do các đối tượng tạo ra để được làm thành viên dịch vụ hẹn hò online qua ứng dụng Telegram.

Tháng 6/2023, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của anh T. (SN 1973) về việc bị lừa đảo hơn 600 triệu đồng. Theo đơn trình báo, anh T. được mời tham gia nhóm “Tình 1 đêm”.

Sau khi cung cấp khu vực sinh sống, anh T. được đối tượng gửi danh sách các “em”, bảng giá của Câu lạc bộ và yêu cầu mở Thẻ hẹn hò để “em” đến phục vụ. Sau khi đăng ký tài khoản xong, anh T. được yêu cầu xác thực để hoàn thành nhiệm vụ, nhận “hoa hồng” bằng cách truy cập vào đường link và nộp tiền theo hướng dẫn của hệ thống.

Hình ảnh trang hẹn hò.

Anh T. lựa chọn gói dịch vụ, nộp tiền, thực hiện các nhiệm vụ và nhận “hoa hồng” thành công. Hệ thống tiếp tục “dẫn dắt” anh thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo để nhận “hoa hồng”. Khi thực hiện nhiệm vụ và nạp số tiền lớn vào hệ thống thì hệ thống thông báo “sai dữ liệu, tài khoản bị khóa”, thành viên phải nộp thêm tiền để phục hồi dữ liệu, mở khóa tài khoản.

Nếu nộp thêm tiền thì mới được cấp thẻ thành viên hẹn hò. Tuy nhiên, sau khi chuyển thêm tiền, các đối tượng vẫn thông báo lỗi và đưa ra nhiều lý do để dụ người tham gia nộp tiền thêm nhiều lần với giá trị ngày càng cao để chiếm đoạt. Chỉ trong vòng 2 ngày, anh T. đã chuyển hơn 600 triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác và tuyên truyền với người thân, bạn bè về thủ đoạn của loại tội phạm này. Khi gặp các trường hợp như trên, người dân phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.