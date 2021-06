'Mất 3 tuần để quyết định nhận phim vì bạn diễn đã 70 tuổi'

Ji Hyun Woo mất 3 tuần để quyết định tham gia "Everglow" vì bạn diễn của anh là nữ diễn viên gạo cội Go Doo Shim đã 70 tuổi.

Trong tập phát sóng ngày 23/6 của chương trình Park Ha Sun's Cinetown, Ji Hyun Woo chia sẻ về việc đóng cảnh tình cảm với diễn viên hơn 33 tuổi trong phim Everglow.

Nam diễn viên chia sẻ anh mất 3 tuần để quyết định có nhận vai hay không vì cách biệt tuổi tác quá lớn với bạn diễn. Sau đó, Ji Hyun Woo đồng ý tham gia Everglow vì đồng cảm với các nhân vật.

"Có một chút chênh lệch về tuổi tác, nhưng khi quan tâm đến nỗi đau, cảm xúc của các nhân vật, chúng tôi bắt đầu đồng cảm với nhau và dần tạo nên tình yêu. Ngay lần đầu đọc kịch bản, tôi đã cảm thấy nó được viết rất tốt. Tôi có thể hiểu, thông cảm với nhân vật này và tôi nghĩ khán giả cũng vậy", anh chia sẻ.

Ji Hyun Woo và Go Doo Shim trong phim Everglow.

"Haenyeo (từ chỉ các thợ lặn nữ ở Hàn Quốc) cũng là phụ nữ. Khi một người vốn không được yêu thương và bắt đầu tìm thấy tình yêu thì mọi người, dù già hay trẻ có lẽ đều có cảm nhận giống nhân vật trong phim”, diễn viên nói thêm.

Trong phim Everglow, Ji Hyun Woo kết hợp với nữ diễn viên gạo cội Go Doo Shim. Bộ phim xoay quanh nhà sản xuất Kyung Hoon đến thăm đảo Jeju để làm phim tài liệu về một thợ lặn tên là Jin Ok. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, Kyung Hoon và Jin Ok bắt đầu yêu nhau.

Go Doo Shim (sinh năm 1951), tham gia nhiều bộ phim Hàn Quốc như Xã hội thượng lưu, Kê Long tiên nữ truyện, Ông chú của tôi, Khi hoa trà nở, Ngày không còn mẹ.

Ji Hyun Woo (sinh năm 1984), ra mắt với ban nhạc rock indie Hàn Quốc The Nuts sau đó chuyển hướng diễn viên. Một trong những bộ phim nổi tiếng nhất anh tham gia là Queen In Hyun's Man.