Mất 200 triệu trong tài khoản ngân hàng vì để lộ mã OTP

Sau khi chuyển nhầm tiền cho người khác, nữ khách hàng của Techcombank bị kẻ gian lừa lấy mã OTP trên điện thoại rồi chiếm đoạt 200 triệu trong tài khoản ngân hàng.

Chiều 7/5, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, đã khởi tố Lê Minh Hoàng (23 tuổi), Trương Huy Cường (28 tuổi) và Lưu Quốc Toàn (34 tuổi, cùng quê Quảng Nam) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương điện tử chiếm đoạt tài sản.

"Cơ quan công an cũng đã bắt tạm giam các bị can để điều tra mở rộng vụ án", lãnh đạo công an quận thông tin.

Một trong 3 bị can cùng tang vật vụ án. Ảnh: L.N.

Theo cảnh sát, ngày 8/3, chị N.T.V. (ở quận Đống Đa) sử dụng dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng Techcombank chuyển nhầm hơn 20 triệu cho một người lạ. V. đã đăng sự việc lên mạng xã hội để nhờ bạn bè chỉ cách lấy lại tiền.

Sau đó, chủ tài khoản gọi điện thoại liên hệ với nhà băng để thông báo sự cố và được ngân hàng hoàn lại số tiền chuyển khoản nhầm.

Ngày 9/3, Hoàng và đồng bọn với mục đích lừa đảo, đã thu thập thông tin liên quan chị V. Ban đầu, các bị can giả danh nhân viên nhà băng, yêu cầu chủ tài khoản xác tín đã nhận lại tiền chuyển nhầm.

Tiếp đó, Hoàng gửi tin nhắn chứa đường link qua mạng xã hội cho nạn nhân. Tin rằng đó là nhân viên ngân hàng, chị V. làm theo hướng dẫn của người này.

Sau khi đăng nhập tài khoản ngân hàng qua đường link, V. đọc mã OTP trên điện thoại cho nhóm của Hoàng thì bị rút 200 triệu đồng trong tài khoản.

Nhận được trình báo, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa vào cuộc thu thập chứng cứ. Xác định nhóm gây án trú tỉnh Quảng Nam, cảnh sát đã tung lực lượng truy bắt. Trung tuần tháng 4, các bị can bị bắt giữ.

Theo Điều 290 Bộ luật hình sự, người nào sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để lừa đảo hay truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, phạm tội nhiều lần hoặc chiếm đoạt tài sản trị giá trên 50 triệu đồng, thì bị phạt tù ở mức 2-20 năm.