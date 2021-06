Mất 17.000 USD vì 4 nụ hôn ở game show hẹn hò

Trong 4 tập đầu tiên của Too Hot to Handle mùa 2, Emily Miller và Cam Holmes khiến dàn thí sinh mất 17.000 USD. Họ là cặp thí sinh có nhiều lần phá luật nhất.

Bốn tập đầu tiên của Too Hot to Handle mùa 2 đã ra mắt. Tương tự mùa đầu tiên, các thí sinh của chương trình không được có những hành động thân mật quá giới hạn cho phép trong một tháng để nhận giải thưởng trị giá 100.000 USD .

Elle đánh giá dàn thí sinh mới trong chương trình gợi cảm không kém mùa đầu tiên nhưng tất cả ban đầu nghĩ rằng họ đang tham gia một chương trình hẹn hò vui vẻ có tên Parties in Paradise chứ không phải Too Hot to Handle mùa 2. Họ đã không biết được sự thật từ trợ lý ảo Lana cho đến khi 2 thí sinh Emily Miller và Cam Holmes bị phạt vì hôn nhau.

So với dàn thí sinh mùa đầu tiên, người chơi mùa 2 táo bạo hơn. Hầu hết trong số họ không quá bận tâm tới các luật lệ mà chỉ muốn được sống hết mình. Họ có 10 lần phá luật dẫn đến số tiền bị trừ là 32.000 USD (gần 750 triệu đồng).

Dàn thí sinh của Too Hot to Handle mùa 2.

Không bận tâm tới luật lệ và tiền thưởng

Ở mùa đầu tiên của Too Hot to Handle, Harry và Francesca là một trong những cặp nổi bật nhất. Hai người cũng là cặp thí sinh thường xuyên phạm luật nhất và khiến cả nhóm tiêu tốn 20.000 USD vì quan hệ tình dục.

Mới chỉ có 4 tập của Too Hot to Handle mùa 2 lên sóng, nhưng Emily Miller và Cam Holmes chính là Harry và Francesca của năm nay. Cả hai đến từ Anh và đều là những người thích phá vỡ quy tắc. Miller, Holmes là cặp đầu tiên trong chương trình không tuân theo quy tắc mà robot Lana đặt ra và khiến dàn thí sinh tốn kém tiền bạc.

Cam Holmes (24 tuổi), đến từ Newport, Wales, tự nhận mình là một “mọt sách gợi cảm”. Đối tượng của Cam Holmes là Emily Miller (26 tuổi). Miller là một người mẫu chuyên nghiệp đã ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu của Robert Wilson, FOMO Models. Cô đến từ London.

Holmes và Miller kết đôi nhanh chóng. Họ hôn nhau trước khi biết quy định của chương trình. Tuy nhiên, kể cả khi phát hiện việc hôn nhau là trái luật và khiến dàn thí sinh bị trừ tiền thưởng, họ cũng không quá bận tâm.

Emily Miller và Cam Holmes là cặp thí sinh hot nhất mùa 2.

Quy định của Too Hot to Handle không ngăn cản 2 người thân mật với nhau. Họ phá vỡ các quy tắc và cố gắng che giấu nó. Nhưng Lana (robot của chương trình) không bao giờ để bất cứ ai phạm luật lâu trước khi tiết lộ hành vi vi phạm của họ.

Mặc dù nhiều chàng trai trong chương trình chia sẻ Emily là lựa chọn hàng đầu của họ, thí sinh 26 tuổi vẫn gắn bó với Cam Holmes.

Đối với Cam Holmes, việc Lana thông báo họ đang tham gia Too Hot to Handle chứ không phải Parties in Paradise như giới thiệu ban đầu khiến anh bị sốc.

“Tôi đã không biết phản ứng sao. ‘Ôi trời ơi, đây là lệnh cấm quan hệ tình dục, tôi không biết liệu mình có thể làm điều này hay không'. Mọi người thích Too Hot to Handle và nhận xét: ‘Thật là chương trình tuyệt vời’. Còn tôi nói: ‘Nhưng các bạn có biết quy tắc của chương trình không’”, Cam chia sẻ với Bustle.

Emily Miller nói với Radio Times trong một cuộc phỏng vấn độc quyền rằng cô cảm thấy khá tệ vì vi phạm quy định khiến dàn thí sinh bị trừ điểm. Tuy nhiên, khi chương trình tiếp tục và dàn thí sinh đều muốn thuận theo tình cảm thay vì quá bận tâm đến tiền thưởng, Emily Miller thoải mái hơn.

Emily Miller thu hút nhiều chàng trai trong chương trình.

Trong khi đó, Holmes chia sẻ với với Radio Times: “Tôi không cảm thấy tồi tệ. Đối với tôi, lý do đằng sau hành động đó là tôi muốn làm điều đó. Và nếu tôi nghĩ: 'Tôi muốn làm quen với người này' thì tôi đã hợp pháp hóa quy tắc của chính mình".

Trong tập 2 (hay còn gọi là ngày thứ 2), Miller và Holmes đã biện minh cho việc vi phạm luật lệ. “Tôi không phải là người tuân thủ các quy tắc”, Miller nói với Holmes trước khi họ đi ra bãi biển và khiến cả nhóm bị trừ tiền. "Bạn biết đấy khi ai đó nói rằng đừng nhấn nút màu đỏ, những gì bạn phải làm là nhấn nút màu đỏ đó", Miller tiếp tục.

Đó không phải là lần phá vỡ quy tắc duy nhất của họ. Cam và Emily đã có 4 nụ hôn trong vài tập đầu tiên của chương trình. Ngoài ra, họ còn nhiều hành động thân mật khác. Đến nay, Cam và Emily là những người làm mất nhiều tiền nhất trong biệt thự Too Hot To Handle ( 17.000 USD ).

Đặc biệt, Holmes dường như biết ngay từ đầu rằng anh và Miller sẽ phá vỡ các quy tắc. Do đó, chàng trai 24 tuổi khuyến khích những người khác trong chương trình cũng phá vỡ các quy tắc, nếu họ nghĩ điều đó là đáng giá.

Cam và Emily bên nhau sau Too Hot to Handle?

Khi hồi hộp chờ đợi phần còn lại của Too Hot to Handle mùa 2 lên sóng vào 30/6, người xem cũng tự hỏi liệu Emily và Cam có hẹn hò sau chương trình hay không.

Cả hai chưa xác nhận mối quan hệ, nhưng họ theo dõi nhau trên Instagram. Emily và Cam làm dấy lên những đồn đoán vì cả hai làm việc trong cùng một công ty quản lý người mẫu.

Trong các bài đăng gần đây trên trang cá nhân, Emily đã gắn thẻ đảo Madeira ở Bồ Đào Nha. Cùng thời điểm, Cam Holmes cũng đăng loạt ảnh mới trên bãi biển nhưng không chia sẻ nơi ở chính xác.

Một số người hâm mộ của chương trình cho rằng họ đang ở cùng địa điểm. Họ có khả năng cùng du lịch sau khi tham gia chương trình. Điều này không được người trong cuộc xác nhận, nhưng người hâm mộ tiếp tục tìm kiếm manh mối trên các tài khoản mạng xã hội của Emily và Cam.