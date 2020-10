Masterise Homes thắng lớn tại giải thưởng BĐS uy tín

Masterise Homes thuộc Tập đoàn Masterise Group vừa nhận 8 giải thưởng BĐS uy tín tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2020, do hội đồng kiểm định giàu kinh nghiệm lựa chọn.

Lần đầu tham gia Vietnam Property Awards, Masterise Homes thắng lớn với 8 giải cho công ty và các dự án.

Cụ thể, Masteri Centre Point nhận giải Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc nhất tại TP.HCM (Best high end condo development HCMC) và Thiết kế cảnh quan cho dự án căn hộ cao cấp (Best high end condo landscape architectural design, highly commended).

Masteri Waterfront nhận giải Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc nhất tại Hà Nội (Best high end condo development Hanoi) và Thiết kế nội thất dự án căn hộ cao cấp xuất sắc nhất (Best high end condo interior design).

Trong khi đó, dự án Lumière nhận giải Thiết kế căn hộ xuất sắc nhất (Best condo architectural design), Thiết kế nội thất căn hộ hạng sang xuất sắc nhất (Best luxury condo interior design) và Căn hộ hạng sang xuất sắc tại TP.HCM (Best luxury condo development HCMC - Highly commended). Ngoài ra, Masterise Homes nhận giải Trách nghiệm xã hội của doanh nghiệp (Special recognition for CSR) với nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Ông Jason Turnbull và Youssef Akila - Giám đốc khối thiết kế, đại diện nhận giải thưởng tại Vietnam Property Awards.

Ông Jason Turnbull, Phó tổng giám đốc điều hành kiêm Giám đốc tài chính Masterise Homes, chia sẻ: “Không chỉ cam kết mang đến dự án chất lượng cao, chúng tôi luôn đề cao hoạt động cộng đồng và phát triển xã hội. Đóng góp nhỏ tạo tác động lớn, nâng cao giá trị nhân văn là điều Masterise Homes duy trì và phát huy”.

Trong thời gian tới, Masterise Homes ra mắt một số dự án tại TP.HCM và Hà Nội. Đầu tiên, khu căn hộ khép kín Masteri Centre Point tọa lạc quận 9 sở hữu lợi thế vị trí đắc địa cùng tổ hợp tiện ích hiện đại, đáp ứng nhu cầu về không gian sống sang trọng.

Đội ngũ Masterise Homes tham gia giải thưởng.

Ông Gibran Bukhari - Giám đốc khối kinh doanh của Masterise Homes, có hơn 20 năm kinh nghiệm tại các thị trường quốc tế hàng đầu như Anh Quốc, Dubai - cho biết: “Người mua nhà đến với chúng tôi vì ba lý do: Niềm tin, tính minh bạch và uy tín thương hiệu. Dù mua để ở hay đầu tư, tất cả đều muốn căn hộ tăng giá trị. Masteri Centre Point được quan tâm khi thỏa mãn tiêu chí này”.

Dự án Masteri Centre Point tại quận 9, TP.HCM.

Dự án đầu tiên của Masterise Homes ở Hà Nội là Masteri Waterfront. Nhà phát triển dự án cam kết kiến tạo trải nghiệm toàn diện, từ giai đoạn tư vấn bán hàng đến khi nhận nhà và quản lý dịch vụ.

Bên cạnh đó, dự án Lumière tọa lạc khu trung tâm quận 2, TP.HCM, hứa hẹn mang đến sản phẩm cao cấp theo lối sống tinh tế.

Ông Youssef Akila, Giám đốc khối thiết kế của Masterise Homes, sở hữu 20 năm kinh nghiệm tại thị trường bất động sản hạng sang Dubai và thành công với các thương hiệu quốc tế như Trump, Paramount, Versace, Fendi, tháp Entisar 120 tầng...

Ông Akila chia sẻ: “Masterise Homes áp dụng quy trình và cách thức xây dựng tương đồng sản phẩm cao cấp trên thế giới. Công ty có đủ tiềm lực để mang tiêu chuẩn quốc tế đến các dự án tại Việt Nam”.

Ông cho biết thêm, đội ngũ thiết kế của Masterise Homes luôn đặt mình vào vị trí của người mua nhà để thấu hiểu. Họ thổi hồn vào dự án một cách hài hòa, đáp ứng tính tiện ích và tạo cảm giác thoải mái, bình yên.

Masteri Waterfront (trái) và Lumière (phải) hứa hẹn tạo dấu ấn khác biệt trên thị trường BĐS Hà Nội và TP.HCM.