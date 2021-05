Masterise Homes ra mắt talkshow về phong cách sống

"The master of living show" là dự án hợp tác mới nhất giữa Masterise Homes và ca sĩ Hà Anh Tuấn, với sự tham gia của nhiều khách mời là nghệ sĩ nổi tiếng, chuyên gia bất động sản.

The master of living show là một chuỗi talkshow được xây dựng bởi Masterise Homes, với sự tham gia của ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng các khách mời đặc biệt là những nghệ sĩ nổi tiếng, chuyên gia trong ngành bất động sản. Đến với The master of living show, các khách mời sẽ chia sẻ những câu chuyện thân thuộc và thú vị xoay quanh cuộc sống, không gian sống.

Mỗi tập trong The master of living show đưa người xem đến với nhiều chủ đề đa dạng, từ trang trí nhà cửa, thiết kế nội thất, mang thiên nhiên vào không gian sống đến những chủ đề âm nhạc, đời sống hay các câu chuyện về đầu tư tài chính và tích lũy cho tương lai. Không chỉ dừng lại ở những câu chuyện của riêng mình, các khách mời còn đưa ra nhiều lời khuyên giúp kiến tạo không gian sống lý tưởng.

Xen kẽ những câu chuyện chưa kể, khán giả còn được chứng kiến khách mời tham gia những vào thử thách bất ngờ và thú vị. Những màn trình diễn của Hà Anh Tuấn và khách mời cũng tạo nên điểm nhấn độc đáo cho chương trình.

Sự ra mắt của talkshow về phong cách sống The master of living show đánh dấu bước đi mới trong hợp tác giữa Hà Anh Tuấn và Masterise Homes đối với dòng sản phẩm cao cấp của Masteri, gồm Masteri Waterfront, Masteri Centre Point, Masteri West Heights. Thông qua các câu chuyện được chia sẻ, chương trình giúp người xem hiểu được chiều sâu giá trị của không gian sống theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn là người có tư duy làm nhạc hiện đại. Đại diện Masterise Homes cho biết chọn Hà Anh Tuấn là đối tác đồng hành truyền câu chuyện cảm hứng với các sản phẩm của thương hiệu bởi cùng theo đuổi triết lý tạo ra sản phẩm có giá trị bền vững, mang đến trải nghiệm mới và kiến tạo cộng đồng chung. Cả hai cũng hiểu rõ những giá trị của bản thân và không ngừng nâng tầm trải nghiệm cuộc sống.

Chương trình The master of living show tái khẳng định cam kết của Masterise Homes trong việc tạo thêm nhiều giá trị cho sản phẩm, kiến tạo những không gian sống cao cấp chuẩn quốc tế, cũng như nâng tầm phong cách sống để khách hàng được truyền cảm hứng mỗi ngày.

Tập đầu tiên của The master of living show phát sóng ngày 20/4 trên kênh YouTube và fanpage chính thức của Masterise Homes, với sự tham gia của Hà Anh Tuấn cùng “Bống” Hồng Nhung và ông Youssef Akila - Giám đốc khối thiết kế của Masterise Homes. Ông Youssef Akila có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các dự án quốc tế quy mô lớn như tòa nhà Trump, Paramount, Versace, Fendi, tháp Entisar 120 tầng (tòa tháp cao thứ 7 thế giới) tại Dubai.

Những tập sau của The master of living show sẽ có sự tham gia của những giám đốc khác từ Masterise Homes, chuyên gia quốc tế, với nhiều trải nghiệm phong phú về cách sống và làm việc tại khắp nơi trên thế giới.

"The master of living show" có sự tham gia của những giám đốc từ Masterise Homes, chuyên gia quốc tế, với nhiều trải nghiệm về cách sống và làm việc khắp nơi trên thế giới.