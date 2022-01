Mastercard đẩy mạnh hỗ trợ người khó khăn do Covid-19

Nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng đã được Mastercard thực hiện trong thời gian qua nhằm chung tay cùng những hoàn cảnh khó khăn vì dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Mới đây, Mastercard đã cùng với các đối tác gồm Grab và UNICEF triển khai chương trình “Trao sẻ chia, nhận nụ cười” (Delivery for Good). Chương trình trao tặng hơn 5.000 gói hỗ trợ thực phẩm đến hàng nghìn trẻ em và gia đình khó khăn do làn sóng Covid-19 lần thứ 4 tại TP.HCM. Bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào đã có những chia sẻ về chương trình này.

- Đâu là ý tưởng và động lực thúc đẩy Mastercard triển khai chương trình “Trao sẻ chia, nhận nụ cười” tại Việt Nam?

- Trong đại dịch, trẻ em và những gia đình vốn có hoàn cảnh khó khăn là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Nhiều người rơi vào tình trạng khó khăn do mất đi người thân, hoặc lao động chính trong nhà thất nghiệp trong một thời gian dài.

Chương trình “Trao sẻ chia, nhận nụ cười” bắt nguồn từ ý tưởng hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu của hàng nghìn trẻ em và gia đình khó khăn, giúp họ vượt qua khoảng thời gian khắc nghiệt này. Ý tưởng này được dẫn dắt bởi sứ mệnh toàn cầu “Làm hiệu quả bằng cách làm tốt” (Doing well by doing good - PV) của chúng tôi, nhằm thay đổi cuộc sống và truyền cảm hứng cho cộng đồng bằng cách thúc đẩy sự thay đổi bền vững ở cấp địa phương.

Bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào.

- Đây là hoạt động rất kịp thời nhưng liệu có phải chỉ là nhất thời, hay có tính dài hạn? Bà có thể chia sẻ về cách thức hãng triển khai hoạt động này?

- Sự hợp tác lần này với Grab và ​​UNICEF Việt Nam là một phần trong cam kết toàn cầu cũng như nền tảng “Priceless causes” (tạm dịch “Hoạt động vô giá vì cộng đồng” - PV) của Mastercard. Dự án được thiết kế để mang các cá nhân, doanh nghiệp và cơ hội lại với nhau, nhằm tạo ra tác động xã hội bền vững.

Nhìn vào hoàn cảnh của một số trẻ em và gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch, chúng tôi thấy còn cách triển khai chương trình nào tốt hơn việc truyền cảm hứng và khuyến khích sự tham gia của mạng lưới chủ thẻ Mastercard. Cụ thể với mỗi 200.000 đồng được chi tiêu trên ứng dụng Grab bằng thẻ Mastercard, chúng tôi sẽ đóng góp 220.000 đồng cho chương trình, ​​với mục tiêu trao tặng hơn 5.000 gói hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các trẻ em và gia đình bị ảnh hưởng trong đợt dịch vừa qua.

Với việc khuyến khích các chủ thẻ cùng tham gia, Mastercard mong muốn mang đến cách thức mới để mọi người cùng đóng góp cho xã hội, từ đó tạo ra tác động lớn hơn và bền vững hơn.

- Đây có phải là dự án đầu tiên mà Mastercard triển khai tại Việt Nam nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương vượt qua khó khăn do Covid-19?

- Bên cạnh trẻ em, chúng tôi cũng quan tâm đến phụ nữ làm việc trong khu vực không chính thức - một trong những đối tượng chịu tác động lớn từ đại dịch.

Vào tháng 5/2020, Mastercard đã hợp tác với CARE International Việt Nam để hỗ trợ tài chính cho nhóm lao động này. Hơn 800 nữ giúp việc đang làm việc tại JupViec.vn đã nhận được hỗ trợ thông qua chuyển khoản trực tiếp. Chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ này phần nào giúp họ cải thiện tình trạng kinh tế, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho mọi người ở bất cứ đâu.

Cam kết bảo vệ những người dễ bị tổn thương của Mastercard tiếp tục được mở rộng vào năm 2021 khi biến thể Delta đem đến những khó khăn và mất mát lớn cho người dân. Chúng tôi đã hợp tác với AmCham Cares để thu hút nguồn tiền và sự đóng góp của mạng lưới chủ thẻ Mastercard, hỗ trợ trực tiếp Ngân hàng Thực phẩm Foodbank Việt Nam và Hội Từ thiện Trẻ em Sài Gòn. Đây là 2 tổ chức phi chính phủ tích cực hoạt động để cung cấp thực phẩm, vật tư y tế và nhu yếu phẩm cho người dân tại các điểm nóng đại dịch. Với sự hợp tác này, Mastercard mong muốn cống hiến kịp thời cho hoạt động ứng phó với Covid-19 của Việt Nam.

Ngoài ra, trong năm mới 2022, chúng tôi cũng đang mở rộng sáng kiến toàn cầu “Priceless Causes” tại Việt Nam. Cùng các đối tác chủ chốt trong khu vực công và tư, Mastercard sẽ thúc đẩy các sáng kiến này, góp phần xây dựng một xã hội tài chính và kỹ thuật số toàn diện, đồng thời tạo ra tác động xã hội lâu dài.

Mastercard có nhiều hoạt động góp phần cải thiện đời sống khó khăn của người dân vùng dịch.

- Trên thế giới, sáng kiến “Priceless Causes"của Mastercard đã đạt được những thành tựu gì, thưa bà?

- “Priceless Causes” là nền tảng toàn cầu của Mastercard, dành riêng cho việc kết nối cá nhân, doanh nghiệp và cho phép chủ thẻ đóng góp cho cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội.

Lấy cam kết toàn cầu của Mastercard làm kim chỉ nam hành động, Priceless Causes đã hỗ trợ các dự án đầy ý nghĩa trên quy mô quốc tế như sử dụng công nghệ của Mastercard để tạo hồ sơ tiêm chủng kỹ thuật số cho trẻ em tại các nước nghèo; cung cấp bữa ăn học đường ở nơi cần; trao quyền và tiếp cận giáo dục các môn STEM cho trẻ em gái; cũng như gia tăng tốc độ phản ứng và điều trị Covid-19 trên toàn cầu.