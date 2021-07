Masan tăng tốc phát triển mô hình O2O

Tái mở rộng hệ thống, củng cố chuỗi bán lẻ dẫn đầu về điểm bán, đồng thời duy trì đà cải thiện lợi nhuận là nền tảng để Masan đẩy nhanh triển khai mô hình O2O.

Masan hợp tác nhiều “ông lớn” quốc tế để tăng tốc phát triển nền tảng O2O (offline to online).

Đầu tư tỷ USD vào nền tảng mới

Ngày 1/7, Công ty CP Tập đoàn Masan (MSN) tăng tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp tại The CrownX từ 80,2% lên 84,9%. Động thái này diễn ra chỉ 2 tuần sau khi Masan hoàn tất phát hành 5,5% cổ phần mới của The CrownX cho nhóm các nhà đầu tư, trong đó có Tập đoàn Alibaba và Baring Private Equity Asia, thu về 400 triệu USD trong một giao dịch mà The CrownX được định giá 7,3 tỷ USD .

Dưới sự điều hành của Masan, hệ thống bán VinCommerce bắt đầu có lãi. Ưu tiên hàng đầu của Masan là tái mở rộng hệ thống điểm bán, từ đó củng cố chuỗi bán lẻ dẫn đầu về điểm bán, đồng thời duy trì đà cải thiện lợi nhuận. Ông Danny Le, CEO Masan Group, cho biết đây là nền tảng để Masan tăng đầu tư nhằm đẩy nhanh chiến lược tích hợp O2O.

Masan sở hữu nhiều thương hiệu hàng tiêu dùng được ưa chuộng.

Trước đó, Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang cũng công bố kế hoạch huy động thêm 300- 400 triệu USD vốn đầu tư vào The CrownX trong nửa cuối năm nay.

Masan là doanh nghiệp ngành tiêu dùng - bán lẻ phát triển nhanh trong nhiều năm qua, thành công trong việc hút vốn ngoại cũng như đầu tư mua bán sáp nhập (M&A) những thương hiệu hàng đầu trong nước, ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ngày 24/5, Masan cho biết Công ty TNHH The Sherpa - thành viên của tập đoàn và trực tiếp nắm cổ phần chi phối tại The CrownX - ký kết thỏa thuận chi 15 triệu USD mua lại 20% vốn tại Công ty CP Phúc Long Heritage - chủ sở hữu thương hiệu Phúc Long, một trong những chuỗi bán lẻ trà và cà phê lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Dự kiến đến cuối năm nay, 1.100 cửa hàng VinMart+ tích hợp mô hình kiosk Phúc Long.

Cổ phiếu Masan có dư địa tăng mạnh

Những động thái gần đây cho thấy, các công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư và đối tác đặt niềm tin vào chiến lược O2O của Masan. Nhiều công ty chứng khoán và ngân hàng đầu tư liên tục nâng giá mục tiêu của cổ phiếu MSN cao hơn so với giá trị thị trường.

Mới đây, Công ty CP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Yuanta) đưa khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MSN. Yuanta cho rằng trong thời gian tới, động lực tăng trưởng của Masan sẽ là VinCommerce (VCM) và Masan MEATLife (MML).

Theo Yuanta, đồ thị giá của MSN vượt mức kháng cự 110.000 đồng và đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của MSN cũng được nâng từ mức giảm lên tăng. Do đó, Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở mức giá hiện tại.

VinMart cung ứng hàng hóa đáp ứng tiêu chí “tươi ngon thượng hạng”.

Trước đó, nhiều công ty chứng khoán đánh giá tích cực về nhóm cổ phiếu blue-chips trên thị trường, trong đó có MSN.

Báo cáo của Mirae Asset, công bố ngày 5/7, nâng giá mục tiêu của cổ phiếu MSN lên 131.000 đồng. Mức định giá mới của Công ty Chứng khoán HSC dành cho cổ phiếu MSN là 134.000 (ngày 2/7). Ngày 7/7, ngân hàng đầu tư Credit Suisse đưa ra mức định giá mới của cổ phiếu MSN ở mức 137.000 đồng.

Cổ phiếu MSN tăng tốc mạnh mẽ trong thời gian gần đây nhờ thị trường chứng khoán chung diễn biến tích cực. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng liên tục ghi nhận những thông tin tích cực, từ nhận nguồn vốn lớn từ các nhà đầu tư quốc tế, thương vụ M&A các thương hiệu hàng đầu trong nước, đến tầm nhìn và những bước thực thi bàn bản của công ty.

Masan liên tục thực hiện các bước đi chiến lược để tăng tốc nền tảng point of life - phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng từ nhu yếu phẩm (thực phẩm, đồ uống), đến dịch vụ tài chính (thanh toán, mở thẻ tín dụng, đầu tư…) thông qua liên kết đối tác là ngân hàng Techcombank, xa hơn là các nhu cầu khác (chăm sóc sức khỏe, giáo dục, giải trí…).

Các sản phẩm hàng tiêu dùng của Masan tại siêu thị VinMart.

Việc hợp tác các đối tác lớn như Alibaba và Lazada giúp đẩy mạnh phục vụ nhu yếu phẩm trên kênh online. Gần đây, Masan ra mắt mô hình thí điểm tích hợp dịch vụ tài chính của Techcombank và kiosk Phúc Long tại VinMart+ ở Hà Nội.

Công ty đặt mục tiêu đưa số lượng điểm bán VinMart và VinMart+ lên 3.000 điểm bán vào cuối năm nay, đồng thời duy trì đà cải thiện lợi nhuận.