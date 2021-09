Masan MeatLife tái cơ cấu, đẩy mạnh nền tảng 3F

Các mảng kinh doanh chính của Masan MeatLife (MML) là sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản, được quản lý tập trung bởi MNS Feed; chăn nuôi gia súc và gia cầm, chế biến và bảo quản thịt và sản phẩm từ thịt, được quản lý tập trung bởi MNS Meat.

Mới đây, MML chia sẻ về kế hoạch tái cấu trúc, nhằm đưa từng mảng kinh doanh tiếp tục phát triển. Theo đó, Công ty Cổ phần Việt - Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc (Proconco), một phần trong chuỗi tích hợp các mảng kinh doanh, gồm thức ăn chăn nuôi (Feed), hệ thống trang trại (Farm) và thịt (Food) của MML, có kế hoạch tổ chức lại bộ phận kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

Việc tái cơ cấu này nhằm đơn giản hóa hệ thống phân phối, giúp các đơn vị kinh doanh vận hành độc lập, từ đó xây dựng các quan hệ đối tác chiến lược phù hợp từng đơn vị. Các mảng kinh doanh sẽ chủ động, độc lập hơn và vẫn là các thành tố trong chuỗi cung ứng tích hợp Feed - Farm - Food của MML. Việc tái cơ cấu nội bộ này không làm thay đổi các điều kiện thương mại đã ký kết với đại lý, nhà phân phối, không ảnh hưởng quyền lợi của nhân viên và các đối tác, cổ đông.

MML vẫn tập trung mục tiêu tạo ra giá trị để mang lại lợi ích cho toàn bộ chuỗi kinh doanh. Sứ mệnh của MML là mang đến các sản phẩm thịt tươi ngon, an toàn với giá cả hợp lý cho gần 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam.

Việc tái cấu trúc này góp phần đưa MML phát triển theo đúng định hướng mà Masan Group công bố tại AGM vừa qua. Theo đó, Masan tìm kiếm và từng bước tiến hành hợp tác đối tác chiến lược giàu tiềm lực và kinh nghiệm trong các lĩnh vực, để phát huy tối đa thế mạnh, hiện thực hóa chiến lược “Point of life”, phục vụ người tiêu dùng.

Sản lượng thức ăn chăn nuôi cả nước không ngừng tăng. Theo số liệu thống kê của Cục Chăn nuôi, với sản lượng đạt 20,3 triệu tấn năm 2020, Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 10 trên thế giới và số 1 trong khu vực Đông Nam Á về thức ăn chăn nuôi công nghiệp, không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển chăn nuôi trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước trong khu vực và thế giới.

Theo dự báo của VIPA, nhu cầu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam sẽ cần khoảng 28-30 triệu tấn/năm trong 5 năm tới, trị giá 12- 13 tỷ USD với mức tăng trưởng trung bình 11-12%/năm.

Tuy nhiên, ngành thức ăn chăn nuôi công nghiệp trong nước vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Vì vậy, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi cần tối đa hóa nguồn nguyên liệu trong nước, dần thay thế nguyên liệu nhập khẩu, giảm giá thành thức ăn chăn nuôi.

Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện Việt Nam có khoảng 265 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, trong đó 85 nhà máy thuộc doanh nghiệp nước ngoài (chiếm tỷ lệ 32%), 180 nhà máy thuộc doanh nghiệp trong nước (chiếm 68%). Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước yếu thế về năng lực cạnh tranh so với doanh nghiệp nước ngoài. Các doanh nghiệp nước ngoài chiếm đến 65% thị phần.

Với việc sở hữu 13 nhà máy thức ăn chăn nuôi với tổng công suất 3,78 triệu tấn thức ăn chăn nuôi, MML là một trong những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất ngành thức ăn chăn nuôi Việt Nam, đồng thời là doanh nghiệp nội địa có quy mô lớn nhất.

Trong đó, Proconco nằm trong danh sách 80 nhà sản xuất thức ăn gia súc tốt nhất thế giới của tạp chí Feed International Magazine. Thương hiệu nổi tiếng của Proconco là “Con Cò”. Đây là một trong các thương hiệu lâu đời và uy tín nhất trong ngành thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. Ngoài ra, Proconco còn có các thương hiệu Delice, Porcy, Ami…

Hệ thống nhà máy khắp cả nước với chủng loại sản phẩm đa dạng, từ thức ăn gia súc (heo, bò), gia cầm (gà, vịt, chim cút) đến thủy sản (cá, tôm) và thương hiệu lâu đời giúp MML có lợi thế trong việc tối ưu hóa chi phí sản xuất. Giữa giai đoạn thị trường khó khăn, MML vẫn giữ giá bán cạnh tranh để duy trì thị phần và mức tăng ổn định, đồng thời hỗ trợ người nông dân. Trong đó, Bio-zeem là thương hiệu enzyme độc quyền của MML nhằm tăng cường hệ thống miễn dịch của heo và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi thức ăn.

Khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, phát triển mạnh mẽ sẽ tác động trực tiếp nhiều ngành công nghệ trong hoạt động sản xuất, phân phối và quản lý thức ăn chăn nuôi. Giới phân tích nhận định mảng thức ăn chăn nuôi tiếp tục là mảnh đất màu mỡ mang lại doanh thu đáng kể.

Bên cạnh mảng thức ăn chăn nuôi tiềm năng, thịt chế biến cũng đóng góp đáng kể vào doanh thu MML. Đóng góp 15% cơ cấu doanh thu thuần với quy mô gần 100 triệu USD trong năm 2020, ngành thịt của Masan MeatLife được đánh giá còn nhiều việc cần làm để hướng đến tham vọng 1 tỷ USD vào năm 2022.

Thịt trở thành mảng kinh doanh độc lập có quy mô đáng kể của Masan MeatLife, đóng góp 2.068 tỷ đồng doanh thu và 163 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA), bao gồm 3F Việt. Ban điều hành hướng đến mục tiêu đưa mảng kinh doanh thịt có lãi ròng vào cuối năm nay, khi tổ hợp chế biến thịt đạt 25-30% công suất sử dụng vào quý IV, so với công suất sử dụng hiện tại là gần 11%.

Việc các hiệp định thương mại tự do và các hiệp định thương mại tự do của ASEAN có hiệu lực sẽ khiến nhiều công ty không có lợi thế cạnh tranh tiếp tục bị đào thải. Do đó, xu thế mua bán sáp nhập trong ngành thức ăn chăn nuôi là cơ hội cho các công ty có tiềm lực tài chính, quy mô lớn, năng lực quản trị mạnh vươn lên dẫn đầu. MML, với chiến lược phát triển tập trung vào mô hình 3F, đặt tham vọng biến thách thức của thị trường thành thành công của mình, thực hiện mục tiêu dẫn đầu trong việc cung cấp cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm chất lượng.