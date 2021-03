Mary Westmacott là bút danh của ai?

3. Cô gái mất tích là tác phẩm của nhà văn nào? Gillian Flynn

James Joyce

Dan Brown

Agatha Christie Cô gái mất tích (Gone girl) là tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng của nhà văn Gillian Flynn. Tác phẩm được xuất bản bởi Crown Publishing Group vào tháng 6/2012 và nhanh chóng lọt vào danh sách best seller của New York Times. Cuốn tiểu thuyết gửi gắm nhiều thông điệp thông qua cuộc hôn nhân và những mâu thuẫn của cặp đôi Amy và Nick. Năm 2014, tác phẩm được chuyển thể thành phim với sự tham gia của Ben Affleck và Rosamund Pike. Ảnh: New Statesman.