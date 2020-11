Mary Trump chúc mừng chiến thắng của ông Biden

Mary Trump, cháu gái tổng thống Mỹ đương nhiệm, chúc mừng liên danh tranh cử của đảng Dân chủ giành chiến thắng trước chú của mình, tờ The Hill đưa tin.

Mary Trump đã đăng tải bức ảnh bà ngồi trên bãi biển, đầu đội chiếc mũ có chữ Biden - Harris và tay cầm ly champagne, trên Twitter hôm 7/11 (giờ Mỹ), sau khi một loạt hãng thông tấn khẳng định phe Dân chủ đã chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng.

Tiêu đề của bức ảnh thể hiện thông điệp của bà Mary Trump: "Uống mừng vì nước Mỹ. Cảm ơn mọi người".

Ảnh: Twitter.

Trước đó, cháu gái ông Trump đã xuất bản cuốn sách "Too much and never enough: How my family created the world's most dangerous man" với nội dung chỉ trích người đứng đầu Nhà Trắng.

Trong tác phẩm của mình, bà Mary Trump viết rằng ba năm đầu của nhiệm kỳ Tổng thống Trump "đã buộc tôi phải đặt bút xuống viết, không thể giữ im lặng được nữa".

"Nếu ông ấy tái đắc cử, đó sẽ là dấu chấm hết cho nền dân chủ của nước Mỹ", bà Mary Trump nhấn mạnh.

Nhiều hãng thông tấn đã khẳng định ông Biden chiến thắng cuộc bầu cử vào ngày 7/11 (giờ Mỹ) nhờ giành thêm 20 phiếu đại cử tri tại bang tranh chấp Pennsylvania.

Tổng thống Trump hiện chưa chấp nhận thua cuộc dù ông Biden đã tuyên bố đắc cử. Người đứng đầu Nhà Trắng đang theo đuổi các nỗ lực pháp lý nhằm lật ngược tình thế ở một số bang chiến trường quan trọng.