Marvel xuất bản cuốn hồi ký của nhân vật Ant-Man

"Look out for the little guy" là cuốn hồi ký của nhân vật hư cấu Scott Lang (tên thật của siêu anh hùng Ant-Man) sẽ được ra mắt độc giả vào tháng 9.

Diễn viên Paul Rudd sẽ tham gia vào quá trình viết cuốn sách Look out for the little guy. Ảnh: Disney.

Trong bộ phim Ant-Man And The Wasp: Quantumania sắp được ra mắt, nhân vật Scott Lang (Ant-Man) đã viết một cuốn hồi ký kể về hành trình phiêu lưu của mình qua các thế giới.

Đặc biệt, anh là một trong những Avengers, những người đã đem một nửa thế giới trở về sau cú búng tay của Thanos. Giờ đây, cuốn sách này không chỉ tồn tại trong phim ảnh, Marvel đã quyết định đưa nó trở thành một cuốn sách thực sự.

"Ant-Man" Scott Lang sẽ chia sẻ với thế giới câu chuyện chân thực về những cuộc đấu tranh của anh ấy. Look out for the little guy có mạch thời gian trải dài từ khi Scott còn trẻ cho đến khi anh ấy trở thành một người cha đã ly dị và khám phá sức mạnh của Người Kiến rồi gia nhập The Avengers.

Trong thế giới vũ trụ điện ảnh Marvel, Ant-Man đã trở thành Avengers cuối cùng có thể kể lại tất cả. Vì vậy cuốn hồi ký này càng có giá trị hơn khi đề cập về những gì thực sự đã xảy ra giữa The Avengers và Thanos. Câu chuyện cũng nhắc đến những thách thức trong việc cân bằng các vai diễn của anh hùng và cha.

Mặc dù đây chỉ là cuốn hồi ký của một nhân vật tưởng tượng trong thế giới ảo, nó là cuốn hồi ký đầu tiên Marvel thực hiện về các siêu anh hùng của mình. Cuốn sách sẽ mở ra một thế giới mới cùng những chi tiết thú vị về siêu anh hùng có sức mạnh phóng to thu nhỏ và làm bạn với kiến.

Nhiều người hâm mộ đang tỏ ra bất ngờ với công bố xuất bản Look out for the little guy của Marvel. Họ để lại nhiều bình luận và đánh giá trên Goodreads và Reddit.

Tuy nhiên một số độc giả lại cho rằng đây chỉ là cách để Marvel quảng cáo cho bộ phim sắp ra mắt. Các trang sách là sự diễn xuôi những tình huống trong truyện tranh. Trước đây ấn phẩm dài nhất Marvel từng làm chỉ là các cuốn tiểu thuyết đồ họa của các tuyến nhân vật siêu anh hùng thế hệ mới. Vì vậy một cuốn hồi ký Look out for little guy càng có thể trở thành một phiên bản teen-fic với đầy lỗ hổng logic.

Mặc dù còn nhiều tranh luận xung quanh cuốn sách mới của Ant-Man, độc giả vẫn phải chờ đến tháng 9 mới có thể kết luận. Cuốn hồi ký dày 256 trang này sẽ được ra mắt sau 7 tháng kể từ khi công chiếu bộ phim Ant-Man And The Wasp: Quantumania.