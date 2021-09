Marvel đang cố sửa sai

Vũ trụ điện ảnh mở đường cho các ngôi sao châu Á chinh phục Hollywood theo cách khác với định kiến thông thường.

Như nhiều diễn viên châu Á khác, Simu Liu không lạ lùng gì với các vai diễn thanh niên châu Á giỏi võ nghệ xuất hiện chỉ để đại bại dưới tay một người da trắng. Một trong những vai diễn đóng thế của anh thuộc kiểu đó.

“Đóng xong thì lấy tiền công rồi về nhà thôi. Tôi cũng không phàn nàn gì lắm về điều đó. Thế nhưng nếu nhìn vào bức tranh lớn hơn, nhìn vào những cơ hội mà nghệ sĩ châu Á được trao, bạn sẽ thấy cho đến một thời điểm, đó là sự hiện diện khá nông cạn”, tài tử chia sẻ.

Thể loại võ thuật là con dao hai lưỡi với diễn viên gốc Á

Từng có một lịch sử dài trên mặt truyện về định kiến và phân biệt người châu Á, Marvel nhìn nhận Shang-Chi là cơ hội sửa sai để đem đến sự hiện diện bình đẳng, đa dạng hơn.

Giờ đây, đến lượt Simu Liu trở thành nhân vật chính trong câu chuyện, người hạ gục những kẻ da trắng xấu xa trên đường phố. Shang-Chi and The Legend of The Ten Ring là bom tấn Marvel đầu tiên quy tụ dàn diễn viên gốc Á.

Tác phẩm xoay quanh cuộc đời của nhân vật chính, một sát thủ cố gắng sống cuộc đời bình lặng trước khi quá khứ không để anh ngủ yên. Cùng với Simu Liu, bộ phim có sự góp mặt của Awkwafina, Lương Triều Vỹ, Dương Tử Quỳnh, Meng'er Zhang, “hoa hậu TVB” Trần Pháp Lai… Phim được đạo diễn, biên kịch bởi người gốc Á.

Đặc biệt, Shang-Chi cho thấy rằng đằng sau những màn hành động và kỹ xảo đẹp mắt là chiều sâu của chân dung nhân vật. Theo lời đạo diễn Destin Daniel Cretton, Simu Liu được lựa chọn bởi kỹ năng diễn xuất chứ không phải năng lực đóng cảnh hành động: “Chính nhân cách của anh ấy đã phá vỡ những định kiến”.

Trong nhiều thập niên, thể loại phim võ thuật (martial arts movies) là con dao hai lưỡi với diễn viên gốc Á. Một mặt, nghệ sĩ gốc Á tìm được “đất dụng võ” ở một Hollywood chật chội, họ có thể tìm được việc và vào việc ngay thay vì chật vật tìm cho mình hình ảnh riêng trên màn bạc.

Mặt khác, sao châu Á dễ “chết vai” với dòng phim khi định kiến “người gốc Á chỉ hợp đóng phim kung fu” ăn sâu bén rễ. Nhiều nam giới gốc Á tại Mỹ hay bị đùa là họ hàng của Lý Tiểu Long, Thành Long hoặc được hỏi có biết karate hay không.

Cuộc khảo sát quốc gia do tổ chức Leading Asian Americans to Unite for Change thực hiện vào đầu năm 2021 cho thấy 42% trong số 2.766 người lớn được hỏi không thể nêu tên một người Mỹ gốc Á nổi tiếng hiện nay. Hai câu trả lời phổ biến nhất trong chính là Thành Long và Lý Tiểu Long.

Một kiểu vai diễn đóng khung khác là hình tượng các ông thầy dạy võ người châu Á truyền bá bí kíp võ học cho một anh hùng da trắng để khi về Mỹ anh ta trở thành vị cứu tinh. Đây là sai lầm mà Marvel đã mắc phải khi chọn một người da trắng vào vai chính trong series Iron Fist trên Netflix năm 2017.

Với Shang-Chi, võ thuật không phải là thứ đại diện cho người châu Á khi nói về các nhân vật. Đó là câu chuyện về một chàng trai trẻ cãi lời cha để lập nghiệp ở Mỹ, đi ngược lại các giá trị gia đình, cố gắng hòa nhập vào một xã hội khác biệt.

Phim võ thuật vẫn có thể là sở trường của người gốc Á, nhưng hãy để mảnh đất đó trù phú và rộng rãi hơn. Thông qua câu chuyện võ học, khán giả cần hiểu về cuộc sống và tâm tư của người châu Á. Cộng đồng gốc Á tại Mỹ trong đại dịch đã trở thành nạn nhân của phong trào tẩy chay, bắt nạt. Hơn bao giờ hết, họ cần sự hiện diện sâu sắc và đa chiều trên truyền thông.

Sao gốc Á tấn công Hollywood

Các diễn viên châu Á đến từ Trung Quốc, Hong Kong, Nhật Bản hay Hàn Quốc gặp không ít trở ngại trong quá trình làm việc tại Hollywood. Bên cạnh định kiến dành cho người gốc Á thì khác biệt văn hóa, phong cách làm việc hay đơn giản là năng lực tiếng Anh so với những người Mỹ gốc Á cũng có thể trở thành rào cản.

Dầu vậy, cùng với sự phát triển của văn hóa và thay đổi xã hội, ngày càng nhiều diễn viên châu Á có cơ hội chinh phục kinh đô điện ảnh.

Marvel dường như đang mở rộng cánh cửa đón chào các tài năng bên ngoài nước Mỹ trong nỗ lực thay đổi quan niệm công chúng.

Lương Triều Vỹ là một trong những diễn viên châu Á thành công nhất với chiến thắng tại Cannes, giữ kỷ lục về số lần chiến thắng giải Nam chính tại cả Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lẫn Kim Mã. Với Hollywood, ông vẫn là một gương mặt còn mới mẻ.

Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings là cơ hội để tài tử chinh phục Hollywood. Ngay lập tức những lời ngợi khen tới tấp dành cho ngôi sao Hong Kong. Tờ The Atlantic gây bất ngờ với bài nhận xét có tiêu đề: “Xem Shang-Chi chỉ cần coi phản diện là đủ” hay chủ tịch Marvel đã không nói nên lời sau khi gặp Lương Triều Vỹ trên phim trường.

Vai diễn của nam diễn viên bằng cách nào đó, đã vượt qua cả kỳ vọng thông thường để chạm đến thứ gì như khía cạnh nghệ thuật trong một bộ phim giải trí.

Sau Claudia Kim, đại diện Hàn Quốc phải kể đến như Ma Dong Seok hay Park Seo Joon đang được kỳ vọng sẽ có nhiều không gian diễn xuất hơn nữ đồng nghiệp vốn mất hút sau Avengers: Age of Ultron.

Người đàn ông có cú đấm cả vũ trụ phải khiếp sợ Ma Dong Seok sẽ là một trong các trụ cột của Eternals trong khi “phó chủ tịch” Park vừa sang Mỹ để ghi hình cho dự án tiếp theo về Captain Marvel.

Thành công của Shang-Chi với 175 triệu USD doanh thu sau hai tuần công chiếu là động lực để Marvel nói riêng và các hãng phim nỗ lực tìm cách sửa chữa lại những định kiến sai trái về chủng tộc.

Đánh nhau không giải quyết được các vấn đề của thế giới, và đã đến lúc người châu Á được khắc họa không phải là những kẻ võ biền. Họ có thể hài hước, mạnh mẽ, tham vọng, táo bạo như bất cứ ai.