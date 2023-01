Những 'bộ cánh' đẹp nhất của Wolverine

Dị nhân Wolverine đã trải qua nhiều biến cố song bù lại anh ấy đã có cho mình những bộ trang phục được coi là đẹp nhất thập kỷ.

Năm 2022 là một năm đậm tính thẩm mỹ của Wolverine (tính cả các phiên bản fanart). Ảnh: ScreenRant.

Theo Screen Rant, trong năm 2022 Người Sói của Marvel đã có một số thiết kế phục trang tuyệt đẹp, thậm chí có thể lọt vào danh sách đẹp nhất trong cả thập kỷ.

Trong thế giới truyện tranh Marvel Comics, Wolverine không hẳn là một siêu anh hùng. X-Men này có cá tính và hành xử giống một phản anh hùng (anti-hero) hơn. Đôi lúc, dị nhân này sẽ sử dụng mọi chiến thuật có thể nghĩ ra, miễn sao đạt được mục đích.

Tuy nhiên, những đóng góp của anh đối với cộng đồng dị nhân vẫn biến anh trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng và có tính biểu tượng nhất trong làng truyện tranh.

Các phục trang trước đây của Wolverine thường có phần giống nhau và ít khác biệt. Ảnh: Fandom.

Thiết kế ban đầu của Logan (Wolverine) là bộ trang phục màu vàng, điểm xuyết thêm họa tiết xanh lam/đen. Ngoài ra là chiếc mặt nạ "tone sur tone" có hai tai lớn giống sói (nhiều ý kiến cho rằng giống tai chồn hoặc mèo hơn).

Về sau, các trang phục chiến đấu của Logan cũng có nhiều thay đổi nhưng không quá khác biệt. Khác biệt nhiều nhất có lẽ là phiên bản phục trang trong Old Man Logan, X-Force hay New Fantastic Four.

Tuy nhiên, vào năm 2022, Logan đã vượt qua chính mình trong lĩnh vực… thẩm mỹ khi anh ấy được Marvel nâng cấp ngoại hình với hàng loạt trang phục chiến đấu mới đầy cá tính. Không những vậy, các tác phẩm fanart cũng cho thấy hình tượng Wolverine đã đi sâu vào lòng người hâm mộ như thế nào.

Trong sự kiện X Lives of Wolverine/X Deaths of Wolverine năm 2022, Wolverine đã thực sự vượt qua chính mình với bộ trang phục mới tuyệt đẹp.

Trong bộ truyện trên, Logan được trao cho một bộ đồ đặc biệt có kết cấu mạch cao cấp. Bộ đồ có màu sắc khá giống X-Force đi kèm bộ giáp đỏ đen và móng vuốt được nâng cấp mới và có sức mạnh đáng gờm.

Hình ảnh mới lạ về Wolverine trong phần truyện Wolverine #29. Ảnh: ScreenRant.

Bên cạnh đó, trên trang bìa “Demonized” của Wolverine #29, Logan có một vẻ ngoài đáng sợ hơn khi anh ấy có ngoại hình biến đổi đáng sợ, giống với một nhân vật phản diện. Ngoại hình mới đó chắc chắn “ngầu” và cá tính hơn nhiều so với bộ cánh vàng - lam quen thuộc.

Với làn da cứng như đá, các khớp xương nhô ra khắp người cùng cặp vuốt sắc lẹm, Wolverine khiến nhiều độc giả bất ngờ và thích thú trước ngoại hình mới của mình. Thiết kế này thay đổi hoàn toàn cách người hâm mộ nhìn nhận siêu dị nhân này từ trước tới nay.

Về cơ bản, phục trang vàng - lam vẫn là thiết kế kinh điển mang tính biểu tượng cho các dị nhân, trong đó có Wolverine. Tuy nhiên, việc thay đổi và làm phong phú “tủ quần áo” của siêu anh hùng này là một việc rất được fan ủng hộ. Một nhân vật cá tính như Wolverine sẽ cần đến những ngoại hình đủ chất ngầu trong đó.