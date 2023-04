Martial trở lại tập luyện

Trong đoạn clip ngắn phát trên Twitter, Anthony Martial xuất hiện cùng các đồng đội trên đường ra sân tập của Man Utd. Trước đó, anh dính chấn thương trong trận thua 0-3 trước Sevilla ở tứ kết lượt về Europa League hôm 21/4. Harry Maguire, trong lúc tiếp đất dường như đã giẫm lên chân cầu thủ người Pháp.

Martial sau đó đã khập khiễng rời sân và được thay bằng trung phong người Hà Lan, Wout Weghorst. Tuy nhiên, hôm 21/4, HLV Erik Ten Hag cho rằng Martial không gặp chấn thương nặng.

Ông nói: "Anthony Martial? Chúng ta phải chờ xem. Khi chúng tôi trở lại Anh vào ngày mai, chúng tôi có thể nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay và sau đó hướng đến chủ nhật, chọn một đội hình như thế nào (cho trận gặp Brighton - PV)".

Sự trở lại của Martial là rất quan trọng với "Quỷ đỏ" vào lúc này bởi anh là trung phong có hiệu suất ghi bàn tốt. Kể từ đầu mùa giải, dù mới chỉ có 917 phút chơi bóng cho Man Utd, cầu thủ này bỏ túi 7 bàn thắng, cùng với 3 đường kiến tạo.

Hàng công của Man Utd đang gặp những vấn đề nhất định. Marcus Rashford chơi 45 phút trên sân Sanchez Pizjuan của Sevilla và tỏ ra không sung sức. Jadon Sancho, người đã chơi trong thời gian Rashford vắng mặt, thi đấu không thuyết phục. Trong khi đó, Alejandro Garnacho vẫn đang trong giai đoạn dưỡng thương.

Lúc 22h30 ngày 23/4 (giờ Hà Nội), Man Utd sẽ đụng độ Brighton trong trận bán kết FA Cup. Đây là đấu trường khả dĩ nhất để Ten Hag và học trò sở hữu danh hiệu thứ hai trong mùa giải, sau khi bị Sevilla loại khỏi Europa League.

