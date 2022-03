Martial tiết lộ lý do muốn rời MU

Chân sút người Pháp thừa nhận anh mất đi phần nào tình yêu với trái bóng trong giai đoạn bản thân gặp khó khăn tại sân Old Trafford.

"Lựa chọn tốt nhất với tôi đó là được ra sân thi đấu và tận hưởng bóng đá lần nữa", Martial nói với Guardian. "Tôi ít nhiều mất cảm hứng với bóng đá trong thời gian không được ra sân tại Manchester United".

Tiền đạo 26 tuổi tiếp tục: "Khi HLV mới đến (Ralf Rangnick - PV), kế hoạch của tôi là rời Manchester United. Tôi nói với ông ấy mình muốn ra đi. Tôi cần môi trường và một đội bóng mới". Ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2022, Martial chuyển sang Sevilla theo dạng cho mượn có thời hạn đến hết mùa giải năm nay.

Tiền đạo Anthony Martial đang cảm thấy ổn tại đội bóng mới Sevilla. Ảnh: Reuters.

Từ đầu tháng 2, chân sút người Pháp có 1 kiến tạo sau 4 lần ra sân tại La Liga. Tại Europa League, Martial cũng ghi được 1 bàn thắng sau 2 trận.

Hợp đồng của Martial với "Quỷ đỏ" còn thời hạn đến tháng 6/2024. Cầu thủ sinh năm 1995 thừa nhận anh không thể nói trước về tương lai của mình vào mùa hè.

"Chúng ta sẽ phải đợi đến khi mùa giải năm nay kết thúc. Tôi cảm thấy ổn tại Sevilla", cựu sao Monaco khẳng định. "Mọi thứ hoàn hảo với tôi, từ thành phố đến các đồng đội. Nhưng tôi chỉ ở đây đến cuối mùa giải. Tôi vẫn còn hợp đồng với Man United nhưng họ biết tôi muốn điều gì".

Martial còn cơ hội cùng Sevilla lên ngôi vô địch ở La Liga lẫn Europa League mùa này. Trong khi đó, nửa đỏ thành Manchester vừa bị loại khỏi Champions League.

Theo The Times, đội chủ sân Old Trafford sẽ chứng kiến nhiều ngôi sao rời đi trong kỳ chuyển nhượng hè 2022, đặc biệt trên hàng công. Edinson Cavani nhiều khả năng rời đi theo dạng tự do. Trong khi đó, ban lãnh đạo Man United sẵn sàng bán Martial lẫn Marcus Rashford nếu họ nhận được đề nghị hợp lý từ các CLB khác.