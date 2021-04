Marriott Bonvoy ưu đãi cho khách du lịch kết hợp hội nghị - sự kiện

Với mong muốn phục vụ chu đáo cho khách du lịch kết hợp hội nghị - sự kiện, Marriott Bonvoy ra mắt gói ưu đãi “The time is now” với nhiều quyền lợi hấp dẫn.

Du lịch MICE (Meeting Incentive Conference Exhibition) là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của công ty cho nhân viên, đối tác. Trong thời buổi kinh tế hội nhập và phát triển mạnh mẽ như hiện nay, ngành du lịch MICE ngày càng trở nên phổ biến, thu hút đông du khách với mức chi tiêu cao hơn thông thường, tạo ra nguồn thu lớn cho kinh tế địa phương.

Du lịch MICE được xem là kênh kinh doanh tiềm năng của ngành công nghiệp không khói. Các khách sạn và khu nghỉ dưỡng ngày càng chú trọng về chất lượng dịch vụ nhằm mang lại cho khách hàng những trải nghiệm đáng nhớ, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội cho từng quốc gia.

Bên cạnh đó, du lịch MICE còn giúp du khách trong nước và quốc tế nhận ra những nét độc đáo của từng địa phương, thúc đẩy hoạt động tham quan, trải nghiệm khám phá và phát triển ngành du lịch.

Theo báo cáo tháng 1/2019 của công ty nghiên cứu thị trường Allied Market Research, quy mô ngành du lịch MICE trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến đạt 441,1 tỷ USD vào năm 2025 với tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (compounded annual growth rate - CAGR) là 8,6%.

Tuy nhiên, theo dự báo khác của công ty dữ liệu và phân tích GlobalData, thị trường du lịch MICE có thể khó hồi phục hoàn toàn sau bối cảnh đại dịch. Khi các nước trong khu vực châu Á từng bước vực dậy nền kinh tế, chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm cách khôi phục ngành du lịch MICE sau đại dịch. Trước đây, các nhà tổ chức sự kiện luôn tổ chức MICE theo cách truyền thống. Nhưng vào thời điểm này, việc kết hợp công nghệ trực tuyến vào du lịch MICE được coi là giải pháp tối ưu.

Theo Marriott Bonvoy, du lịch MICE sẽ hồi phục với xu hướng mới kết hợp công nghệ trực tuyến. Tuy nhiên, các nhà phát triển du lịch cần tìm đáp án cho một số câu hỏi như làm thế nào để nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời giúp họ kết nối hiệu quả như khi gặp mặt trực tiếp; cần làm gì để khách hàng cảm thấy an toàn khi mọi người bắt đầu đi du lịch trở lại sau một thời gian “đóng băng”.

Trong thời điểm này, Marriott Bonvoy đặt mục tiêu hàng đầu là đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn cho khách hàng nói chung và khách hàng MICE nói riêng. Do đó, các nhà tổ chức sự kiện có thể tin tưởng vào chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng do Marriott Bonvoy quản lý. Thông tin tham khảo chi tiết thường xuyên được đơn vị này cập nhật tại trang web Marriott Bonvoy Events và 7 lời khuyên dành cho tổ chức sự kiện theo kiểu bình thường mới.

Với mong muốn phục vụ khách du lịch MICE trong thời gian tới, Marriott Bonvoy ra mắt gói ưu đãi “The time is now” với nhiều quyền lợi hấp dẫn. Chương trình ưu đãi được áp dụng cho các đoàn du lịch MICE đặt và sử dụng dịch vụ từ nay đến 31/12/2022 tại hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng thuộc Marriott Bonvoy quản lý trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Khách hàng được lựa chọn một trong 3 quyền lợi: Tặng một suất tiệc/họp cho mỗi 10 suất tiệc/họp thanh toán, nhân đôi điểm thưởng Marriott Bonvoy, tặng một đêm nghỉ cho mỗi 15 đêm nghỉ thanh toán.

Đối với sự kiện tổ chức tại Việt Nam trong năm nay, khách hàng được hưởng thêm chiết khấu 20% cho tiệc và hội thảo trọn gói.

Với các điều khoản và ưu đãi linh hoạt từ Marriott Bonvoy dành cho đoàn du lịch MICE, đây được xem là thời điểm thích hợp để các nhà tổ chức sự kiện, công ty và tập đoàn đa quốc gia cân nhắc lên kế hoạch cho chuyến đi của mình.

