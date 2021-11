Marriott Bonvoy ra mắt hội chợ du lịch trực tuyến

Từ 27/11 đến 12/12, Hội chợ Du lịch Marriott Việt Nam mang đến cho du khách ưu đãi với giá trị cộng thêm đến 70% tại 10 khách sạn và khu nghỉ dưỡng toàn quốc.

Trong tháng 11 và 12 này, Marriott Bonvoy mang đến nhiều cơ hội trải nghiệm các khách sạn và resort cao cấp. Đây đều là những nơi nghỉ dưỡng nằm tại các điểm đến đáng mơ ước khắp Việt Nam.

Cụ thể, từ 27/11 đến 12/12, “Hội chợ Du lịch Marriott Việt Nam” sẽ được tổ chức trực tuyến tại www.vietnamtravelshow.com với sự tham gia của 10 khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc 6 thương hiệu riêng biệt của Marriott, bao gồm: JW Marriott Hanoi, Sheraton Hanoi Hotel, Sheraton Grand Danang Resort, Four Points by Sheraton Danang, Sheraton Nha Trang Hotel & Spa, Sheraton Saigon Hotel & Towers, Le Méridien Saigon, Renaissance Riverside Hotel Saigon, Fairfield by Marriott South Binh Duong và JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa.

Du khách tận hưởng trải nghiệm du lịch, nghỉ dưỡng hạng sang tại những thương hiệu riêng của Marriott.

Xuyên suốt hai tuần triển lãm, du khách có cơ hội tham khảo các điểm nghỉ dưỡng nổi bật, nhà hàng độc đáo cùng nhiều tiện nghi giải trí có sẵn trong toàn bộ danh mục khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Marriott tại Việt Nam. Khách hàng khi tham gia chương trình có thể mua các gói ưu đãi đa dạng, bao gồm lựa chọn phòng, phòng hạng Suite, biệt thự, và trải nghiệm ẩm thực với giá trị cộng thêm lên đến 70%.

Là một trong những tập đoàn hàng đầu lĩnh vực khách sạn tại Việt Nam, Marriott International đặt mục tiêu thúc đẩy ngành du lịch sớm sôi động trở lại. Du khách dễ dàng tận hưởng kỳ nghỉ tại các điểm đến đáng mơ ước trên toàn quốc, từ Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương cho đến những khu nghỉ bên bờ biển tại Đà Nẵng, Nha Trang hay đảo Phú Quốc.

Với “Hội chợ Du lịch Marriott Việt Nam”, du khách có cơ hội mua những gói ưu đãi nghỉ dưỡng với giá trị cộng thêm lên đến 70%.

Marriott International có trụ sở tại Bethesda, Maryland, Mỹ, sở hữu danh mục hơn 7.900 bất động sản sang trọng, quản lý bởi 30 thương hiệu hàng đầu khắp 138 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công ty cũng cung cấp Marriott Bonvoy - chương trình du lịch với 141 triệu thành viên trên toàn cầu.

Hội viên thân thiết của chương trình có thể quy đổi điểm thưởng sau khi trải nghiệm dịch vụ tại các khách sạn của Marriott trên toàn cầu. Độc giả đăng ký hội viên Marriott miễn phí Bonvoy truy cập marriottbonvoy.com hoặc tải ứng dụng tại đây.