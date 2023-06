Câu trả lời nằm trong Nghệ thuật bán hàng bằng câu chuyện của Paul Smith.

Cuốn sách là nguồn cảm hứng, kiến thức quý giá cho những người làm sale, content muốn sáng tạo câu chuyện để dẫn dắt người đọc, hay bất cứ ai cần tăng kỹ năng thuyết phục đối tác.

Có rất nhiều tác phẩm giúp độc giả hiểu về tầm quan trọng của việc kể chuyện. Tuy nhiên, trong Nghệ thuật bán hàng bằng câu chuyện, tác giả không dừng lại ở điều đó, ông cho bạn biết làm thế nào, tại sao nên sử dụng nghệ thuật kể chuyện; cách mào đầu để tránh phản ứng tiêu cực của người nghe; các mẫu bài chào hàng cùng những yếu tố làm nên một câu chuyện tuyệt vời hay kỹ năng cho khách hàng tự kể trải nghiệm bản thân. Đặc biệt là cấu trúc 7 bước rất dễ nhớ và cách khai thác cảm xúc gây bất ngờ khi thiết kế một câu chuyện.

Ngoài việc mang tính giải trí cao, người đọc dễ hấp thụ kiến thức qua những dẫn chứng cụ thể và không khỏi bất ngờ khi nhận ra: Khách hàng sẵn lòng chi trả một khoản tiền lớn hơn giá trị đơn thuần vì thứ họ mua không chỉ là một sản phẩm mà là câu chuyện đi kèm; người mua dễ bị thuyết phục bởi sự lôi cuốn của lời nói hơn là khả năng lập luận logic của người bán.

Thêm nữa, việc kể một câu chuyện không chỉ đơn thuần áp dụng trong giai đoạn xúc tiến giới thiệu khách hàng mà nó xuất hiện thường xuyên trong tất cả các bước từ lúc xây dựng mối quan hệ, thuyết trình, xử lý phản bác cho đến khi chốt đơn và hậu mãi. Câu chuyện là một yếu tố làm thay đổi cuộc chơi, là mảnh ghép quan trọng trong việc nâng cao kỹ năng bán hàng và xây dựng mối quan hệ vững chắc với khách hàng.

Dưới những góc nhìn và trải nghiệm khác nhau, mỗi người sẽ hiểu và tiếp thu cuốn sách theo cách riêng. Nhưng có thể rút ra được thông điệp nổi bật Paul Smith muốn gửi gắm: Khi đưa ra lời chào hàng nó có thể dừng lại ở căn phòng của bạn nhưng khi kể một câu chuyện nó có khả năng chu du vòng quanh thế giới. Bởi đó không chỉ là truyền tải thông tin mà còn tạo dựng kết nối, gửi gắm thông điệp, hâm nóng khách hàng tiềm năng, vượt qua mọi rào cản và thiết lập lòng tín nhiệm. Một câu chuyện mạnh mẽ có khả năng kích thích sự tò mò và tạo niềm tin.

Với người làm sale, Nghệ thuật bán hàng bằng câu chuyện là nguồn tri thức và công cụ quan trọng hỗ trợ bạn trở thành một nhà bán hàng chuyên nghiệp; là cẩm nang giúp xây dựng câu chuyện sắc bén và lôi cuốn. Nếu áp dụng những nguyên tắc và kỹ thuật trong sách sẽ giúp định vị sản phẩm của bạn, tạo sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh.

Tác phẩm này không thể đọc qua loa, cũng không phải là sách tham khảo đơn thuần. Hãy nhìn vào cuốn sách này như một công cụ đầu tư cho công việc của bạn - một nguồn cảm hứng và kiến thức để phát triển kỹ năng, phương pháp bán hàng.

Paul Smith là chuyên gia hàng đầu về kể chuyện trong bán hàng, 1 trong 100 diễn giả lãnh đạo hàng đầu do Tạp chí Inc. bình chọn. Đồng thời là tác giả có sách bán chạy hàng đầu Amazon như Nghệ thuật bán hàng bằng câu chuyện, Dẫn đầu bằng một câu chuyện (Lead With A Story), 10 câu chuyện hay những nhà lãnh đạo kể (10 Stories Great Leader Tells)…