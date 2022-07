Mark Zuckerberg vung kiếm khi giận nhân viên

Theo tiết lộ của một cựu nhân viên Facebook, Zuckerberg thường mang thanh kiếm katana đến phòng làm việc và múa may nó khi tức giận với các nhân viên.

Trong đoạn video ngắn trên mạng xã hội, CEO Noah Kagan của AppSumo cho biết ông từng là nhân viên thứ 30 của Facebook. Ở thời điểm còn làm việc cho tập đoàn này, Kagan tận mắt chứng kiến nhiều chuyện kỳ lạ.

Theo Kagan, CEO Facebook mang một thanh kiếm katana – một loại kiếm nổi tiếng của Nhật Bản – đến văn phòng và vẫy nó xung quanh vì "không thích code và những thứ chúng tôi đưa ra trên trang web".

Noah Kagan tiết lộ những chuyện kỳ lạ khi còn làm việc tại Facebook. Ảnh: Twitter.

Đây không phải là lần đầu tiên Kagan đề cập đến thanh kiếm Nhật của Zuckerberg. Vào năm 2014, ông từng ra mắt một cuốn sách mang tên How I Lost 170 Million Dollar: My Time as # 30 at Facebook, nói về những trải nghiệm của mình khi làm việc tại Facebook từ năm 2005. Trong đó, ông tiết lộ CEO Facebook thường cầm thanh kiếm katana, đi vòng quanh phòng và chế nhạo những nhân viên kém cỏi.

"Zuckerberg có một số cách tạo động lực 'tuyệt vời'. Bằng giọng 'đáng yêu', ông ta sẽ nói: 'Nếu bạn không làm việc đó sớm, tôi sẽ đấm vào mặt bạn', hoặc 'Tôi sẽ chém bạn bằng thanh kiếm khổng lồ này', trong khi lăm lăm thanh kiếm trên tay. Tới nay, tôi vẫn không biết vì sao ông ta lại có thanh kiếm đó", Kagan mô tả trong sách.

Trong video đăng gần đây, Kagan cũng tiết lộ mình từng chơi poker với Peter Thiel – nhà đồng sáng lập PayPal, và cho biết doanh nhân này có tật xấu là muốn lấy lại tiền sau khi thua.

Một "điều kỳ lạ" khác được cựu nhân viên Facebook đề cập là công ty trả tiền đỗ xe cho tất cả nhân viên. Ông xem đây là một đặc quyền tuyệt vời.

Ở một video khác, Kagan cho biết ông bị mất quyền chọn mua cổ phiếu sau khi rời Facebook. Ban đầu, Kagan có quyền mua 0,1% cổ phần của công ty. Tính theo giá trị hiện tại, ông đã mất đi số tiền trị giá hơn 170 triệu USD .

Cựu nhân viên Facebook này chỉ làm việc dưới quyền Mark Zuckerberg trong vòng 9 tháng. Sau khi bị sa thải, ông có động lực mạnh mẽ để tự lập ra công ty riêng.